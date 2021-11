Hier entsteht die größte begehbare Weihnachtspyramide in NRW

Zum Glück rechtzeitig in Paderborn fertig geworden!

So setzte Schausteller Bethel Thelen (Foto) noch am Mittwoch ein großes Fragezeichen hinter die Aussage, ob seine „Weihnachtspyramide“ passend zum diesjährigen Markt geliefert und aufgebaut werden kann. Jetzt kann er erleichtert ein Ausrufezeichen setzen.

Am Freitag begannen die Aufbauarbeiten für die neue Attraktion. Ein schwerer Autokran hievte die Ebenen an den vorgesehenen Standort neben dem Neptun-Brunnen. Mit 20 Metern Höhe soll das Geschäft, wie berichtet. ein noch nie dagewesenes Highlight werden. Mit ihren sechs Ebenen handelt es sich laut Thelen um die größte begehbare Weihnachtspyramide in NRW. Die beiden unteren Etagen laden Besucher ein, einen Glühwein zu trinken. Auf den vier darüber befindlichen, drehbaren Ebenen kreisen handgeschnitzte Weihnachtsfiguren, die von überdimensionalen Kerzen eingerahmt sind.