Ausstellung „Willkommen im Leben!“ der Schwangerschaftsberatungsstelle des SkF Paderborn

Unter anderem nahmen bereits Schülerinnen der praxisintegrierten Kinderpflege-Ausbildung des Edith-Stein-Berufskollegs an einer Führung durch die Ausstellung teil. Auf 18 großformatigen Roll-Ups werden bis Ende Februar verschiedene Lebenslagen von Schwangeren und den damit verbundenen Herausforderungen sowie die Möglichkeiten der Beratungsarbeit gezeigt.

„Ich bin als 15-Jährige aus Polen nach Paderborn gekommen. Hätte ich damals schon gewusst, welche Unterstützung es hier gibt, wäre das für mich eine große Hilfe gewesen.“ Die Frauen, die die Ausstellung besuchen, sind zum Teil selbst Mütter. Hildegard Schäfer, Beraterin in der Schwangerschaftsberatungsstelle, freut sich über das Interesse und informiert über den Hintergrund der Ausstellung: „Schwanger sein und ein Kind zu bekommen, können großartige Erlebnisse sein. Aber einer unbeschwerten Schwangerschaft stehen oftmals mehrere Probleme im Weg, und der Start ins Leben läuft nicht immer ideal. Viele Frauen sind froh, bei uns im geschützten Rahmen sprechen zu können und in Ruhe mit uns nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen, wenn es kompliziert wird“, sagt sie und fügt hinzu: „Die ganze Bandbreite unserer Arbeit und unserer Unterstützungsmöglichkeiten werden in dieser Ausstellung aufgegriffen – darüber wollen wir informieren.“

Wenn in einer finanziellen Notsituation Hilfen notwendig werden, das soziale Netzwerk fehlt oder sich die psychosoziale Situation einer Schwangeren verschlechtert und damit die Versorgung und der Alltag ihrer gesamten Familie ins wanken gerät, wenden sich Frauen mit ihren Anliegen an die Beraterinnen. Konkrete Fragen hatten die Besucherinnen zur Möglichkeit der „Vertraulichen Geburt“ und zum Thema „Schwanger und nicht krankenversichert“. Als es um das Angebot der Trauerbegleitung nach Tot- oder Fehlgeburt oder nur kurzer Lebenszeit eines Kindes geht, erzählt eine betroffene Schülerin ganz offen: „Nach einer Fehlgeburt vor einigen Jahren hatte ich niemanden, mit dem ich reden konnte. Diese Art der Begleitung hätte ich mir gewünscht.“

Ausstellung in der Kirche und in Bank-Schaufenstern

Anja Willeke, Beraterin der Schwangerschaftsberatungsstelle, die außerdem auch als Beraterin in der SkF-Beratungsstelle „Belladonna“ für Frauen, Kinder und Jugendliche nach häuslicher und sexueller Gewalt arbeitet, sagt: „Mit unserem umfassenden Beratungskonzept möchten wir Frauen in ihren individuellen Lebenssituationen begleiten. Wir beraten sie und ihre Partner kostenlos, vor und während der Schwangerschaft und nach der Geburt des Kindes bis zum dritten Lebensjahr systemisch und ergebnisoffen.“

Und dann greift eine Besucherin natürlich auch den katholischen Hintergrund der Beratungsstelle auf: „Kirche ist zurzeit auf einem schwierigen Weg. Hier erlebe ich eine positive Seite der Kirche. Egal, welche Hautfarbe du hast oder zu welcher Religion du gehörst – hast du als Frau ein Problem rund um Schwangerschaft oder Geburt, erfährst du hier Begleitung und Hilfe“, ist der Eindruck, mit dem sie ihren Besuch in der Ausstellung beendet.

Bis Ende Februar ist die Ausstellung in der Herz-Jesu-Kirche täglich in der Zeit von 9.30 bis 17 Uhr zu sehen. Wer zusätzlich Interesse an einer Führung durch die Ausstellung hat, kann sich in der SkF-Beratungsstelle Paderborn melden. Kontakt: Kilianstraße 28, Telefon 05251/1219640 oder per Mail an ssb@skf-paderborn.de. Bis Ende April ist eine Auswahl der Bilder auf Leinwänden in den Fenstern der Bank für Kirche und Caritas, Kamp 17, zu sehen.