„Hier kommt keiner durch!“ hat am Donnerstag Premiere im Paderborner Theatertreff

Alles hat seine Grenzen. Auch der Theatertreff. Mehr als 40 Gäste passen nicht rein. Wenn dort am Donnerstag, 2. Juni, um 11 Uhr das Kinder- und Jugendstück „Hier kommt keiner durch!“ Premiere hat, geht es auch inhaltlich um Grenzen.

Gedrängel an der Grenze

Zwei Aufpasserinnen sollen dafür sorgen, dass ein General in seinem Privatreich nicht gestört wird.

Die freie Regisseurin Cora Sachs inszeniert zum ersten Mal in Paderborn und gestaltet auch die Bühne und Kostüme. Als Vorlage dient ihr ein Wimmelbilderbuch der portugiesischen Autorin Isabel Minhos Martins mit Illustrationen von Bernardo P. Carvalho. Das Buch erhielt 2017 den Deutschen Jugendliteraturpreis und den Gustav-Heinemann-Friedenspreis für Kinder- und Jugendbücher. In ihrem Buch markiert die Buchfalz die Grenze, alle rechten Seiten hat der General selbstherrlich für sich reklamiert. Martins hat es geschafft, Themen wie Grenzen, Gehorsam und Widerstand schon für kleinste Kinder anschaulich zu präsentieren.

Schafft das auch die Inszenierung für Kinder ab drei Jahre der Kinder- und Jugendsparte Jott des Paderborner Theaters? „Im Buch spielen 50 Personen mit, im Stück nur zwei“, nennt Cora Sachs eine der Herausforderungen. Zudem komme das Wimmelbilderbuch mit wenig Sprache aus. Deshalb will Sachs die Handlung „viel über Körperlichkeit und Körpersprache“ erzählen. Sie will „Hier kommt keiner durch!“ als Stück für die ganze Familie anlegen. Je nach Alter und Erfahrungshorizont könnten sich die Zuschauer etwas für sich herauspicken.

Gestellt werden Fragen wie: Was sind Grenzen, welche gibt es, welche sind sinnvoll? Der Bogen wird bis hinein in die aktuelle Politik gespannt. Cora Sachs denkt auch an die Pushbacks, das Zurückweisen von Mittelmeer-Flüchtlingen, die nach Europa wollen.

„Auf den ersten Blick ist es ein Migrationsstück“, sagte Dramaturg Michael Kaup bei der Vorstellung von „Hier kommt keiner durch!“. Es sei auch unter dem Eindruck der Flüchtlingskrise 2015 geschrieben worden und propagiere eine bunte, multikulturelle Gesellschaft. Indem im Stück immer mehr Menschen an die von einer zweifelhaften Autorität selbst gezogene Grenze drängten, müssten die beiden Aufpasserinnen für sich entscheiden, ob sie linientreu bleiben oder zu Rebellinnen werden. Kaup hält „Hier kommt keiner durch!“ für ein „Lehrstück über politische Bildung“.

Das schreit geradezu nach theaterpädagogischer Begleitung, und die bietet Lea Krumme auch diesmal wieder zum Beispiel Kindergartengruppen an. Das Stück, mit dem Jott die Reihe zum Thema Demokratie fortsetzt, stößt bereits vor der Premiere auf Interesse. Die Aufführung am 5. Juni sei „schon gut verkauft“, freut sich Theatersprecherin Karolin Dieckhoff.