Hier können Paderborner selber schrauben

Wer sich mit dem Innenleben von Autos auskennt und praktisch veranlagt ist, kann bei Reparaturen eine Menge Geld sparen. Allerdings ist es mühsam, daheim unter dem Auto zu liegen und zu schrauben. In einer neuen Do-it-yourself-Werkstatt in Paderborn können Hebebühnen und Werkzeug gemietet werden.

Steven Denk (rechts) betreibt die Do-it-yourself-Werkstatt „Pimp your Ride“ an der Dubelohstraße. Frederik Peper gehörte zu den ersten Kunden, die sich eine Hebebamme ausliehen.

„Pimp your Ride“ heißt die Werkstatt an der Dubelohstraße. In der 780 Quadratmeter großen Halle, in der früher das Busunternehmen Koller seine Fahrzeuge wartete und instandsetzte, finden jetzt Autofahrer genügend Platz zum Schweißen, Reifenauswuchten oder Ölwechsel.