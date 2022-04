Paderbornerin Viktoria Schärling-Schmied hütet ihr Poesiealbum von 1946 wie einen Schatz

Paderborn

Ein Poesiealbum? Was ist das? Junge Leute können mit den erbaulichen, altbacken wirkenden Sprüchen heute nichts mehr anfangen. Aber für Viktoria Schärling-Schmied ist ihr Poesiealbum „ein Schatz“. Die 89-Jährige fand es zufällig beim Umräumen in ihrer Wohnung in Sande wieder, und beim Durchblättern erinnert sie sich an die Zeit im Goethe-Gymnasium in Leipzig und daran, wer ihr in der reinen Mädchenschule damals begegnet ist.

Von Dietmar Kemper