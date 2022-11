Hier werden für kranke Tiere Wünsche wahr

Derzeit betreut Lumpp in ihrem privaten Tierhort Albert Schweitzer e.V. in Benhausen viele alte kranke Hunde und Katzen. Hinzu kommen noch mehrere Kaninchen, Meerschweinchen und eine Igel-Station.

Vor allem die Katzen sind laut Lumpp nicht mehr vermittelbar. „Sie sind ausnahmslos alt, krank und scheu – und eben nicht das, was man unter einer familientauglichen Schmusekatze versteht“, erläutert die 82-jährige Tierschützerin.

Dieses Engagement unterstützt das Tierfachgeschäft Fressnapf an der Karl-Schurz-Straße in Paderborn. An einen im Geschäft aufgestellten Weihnachtsbaum sind Wünsche für die einzelnen Tiere geheftet. Wer helfen möchte, zahlt einen oder mehrere Wunschartikel und legt sie anschließend unter den Baum.

Kleine Dinge machen Tiere glücklich

„Die alten und kranken Tiere sollen auch eine schöne Weihnachtszeit haben und sich wohlfühlen“, sagt Gudrun Lumpp und zeigt die verschiedenen Wunschkarten. Für die Igel ein paar Mehlwürmer, für die Hunde ein paar Dosen Nassfutter und für die Katzen eine Kuscheldecke, oder sogar einen Kratzbaum – all das sind Dinge, die das Leben der Tiere für ihren Lebensabend ein bisschen fröhlicher machen.

Viele Kunden haben bereits Wünsche in Geschenke verwandelt, teilweise auch gleich mehrere. „Viele der Tiere im Hort benötigen Medikamente, einige sind unsauber und brauchen liebevolle Zuwendung. Ich möchte mich bei jedem Einzelnen von ganzem Herzen bedanken, denn wenn es meinen Tieren gut geht, dann geht es mir auch gut“, so Lumpp.

Die Wunschaktion wird noch bis zum 24. Dezember fortgesetzt. Der Verein Albert Schweitzer freut sich darüber hinaus über weitere Patenschaften, bei denen sich Tierliebhaber persönlich um die Tiere kümmern.