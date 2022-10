Hier wird die neue Paderborner Bahnhofsbrücke gegossen

Wochenlang waren der Guss vorbereitet, die Schalung des Brückenkörpers gezimmert und unzählige Stahlträger wie ein Gerippe verzahnt worden: Am Mittwoch konnte nun die neue Paderborner Bahnhofsbrücke betoniert werden – ein ganz wichtiger Meilenstein für das Jahrhundertprojekt.

Großprojekt nimmt weiter Form an: 450 Kubikmeter Beton an einem Tag verlegt

Imposanter Blick vom Kran: So sieht die neue Brücke über die Paderborner Bahnhofstraße von oben aus. Am Mittwoch wurde die Betonschicht aufgetragen. Wenn es die Witterung zulässt, soll noch in diesem Jahr die Fahrbahn versiegelt und asphaltiert werden.

An einem einzelnen Arbeitstag wurden 450 Kubikmeter Beton in die Schalung gebracht. Dafür waren laut Andrei Seibel vom Straßen- und Brückenbauamt der Stadt allein mehr als 50 Fahrten von Betonmischern mit jeweils acht Kubikmetern Beton an Bord zur Großbaustelle nötig.

Zwei leistungsfähige Pumpenwagen lieferten ihn dann punktgenau an die vorgesehene Stelle an der neuen Brücke aus, über die auch in Zukunft wieder mehr als 20.000 Autos täglich fahren werden. Wie berichtet, könnte dieses voraussichtlich im April/Mai nächsten Jahres sein. Zunächst müsse das alte Brückenbauwerk abgerissen werden, teilten die Verantwortlichen vor knapp einem Monat mit. Das Zeitfenster dafür ist sehr klein: Denn nur für den Abriss der alten Brücke erlaubt die Bahn zwei Sperrpausen von nur lediglich je 56 Stunden.

Wenn es die Witterung zulässt, soll noch in diesem Jahr die Fahrbahn über die neue Brücke versiegelt und asphaltiert werden.

Insgesamt werden an der „Jahrhundertbaustelle“, dem Neubau der Bahnbrücke und der kompletten Bahnhofstraße, mehr als 700 Tonnen Stahl verarbeitet und 1500 Kubikmeter Beton verarbeitet. Die Baukosten für beide Projekte sollen bei knapp acht Millionen Euro liegen.