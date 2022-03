Hildesheimer Hellweg: Bahnübergang zwischen Benhausen und Neuenbeken ist eine Gefahrenstelle

Paderborn

Der Bahnübergang am Hildesheimer Hellweg zwischen Benhausen und Neuenbeken ist eine Gefahrenstelle. Da sind sich Anwohner, Politiker und Verwaltung in Paderborn einig. Der Radweg endet abrupt vor Bahngleisen. Wer auf die andere Seite will, muss die Straßenseite im Zickzack passieren.

Von Jörn Hannemann