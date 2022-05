Verheerend war das Erdbeben 2010 in Haiti mit 300.000 Toten. Und auch bei der Eruption 2021 gab es tausende Todesfälle. Die Biohaus-Stiftung mit Sitz in Paderborn hilft vor Ort und arbeitet dort mit der Partnerorganisation nph Haiti zusammen. Nun schlägt Willi Ernst, Gründer und Vorstand der Biohaus-Stiftung, Alarm: Eine Ärztin des Kinderkrankenhauses St. Damien am Rande der Hauptstadt sei entführt worden. Deshalb sammelt die Stiftung Spenden.

Derzeit sei Ernst in Haiti, aufgrund der Pandemie erstmals seit drei Jahren. Seit 2010 engagiere sich die Biohaus-Stiftung dort. Viel Aufbauarbeit habe sie seitdem geleistet, auch Nothilfe nach Naturkatastrophen. Doch eine Situation wie jetzt habe es noch nicht gegeben.

„Seit fast zwei Jahren terrorisieren kriminelle Gangs, Banden perspektivloser Jugendlicher aus den Slums das Land“, teilt die Stiftung mit. Entführungen, Feuergefechte rivalisierender Banden, Vergewaltigungen, Entführungen und Ermordungen seien an der Tagesordnung, die Polizei machtlos.

Lösegeldforderung soll bei 50.000 Dollar liegen

Zudem sei Anfang Mai die Ärztin in Tabarre entführt worden. „Das Krankenhaus gehört zum Projektgebiet der größten Solaranlage Haitis, die die Biohaus-Stiftung seit 2013 errichtet hat und bis heute betreut“, teilt die Stiftung weiter mit. Der Bruder der entführten Ärztin und Kollegen des Kinderhilfswerks würden mit den Entführern um ihre Freilassung verhandeln. Die Lösegeldforderung liege bei 50.000 Dollar und sei für die Familie der Entführten und die Kinderhilfsorganisation nph aber nicht erfüllbar.

Informelles Oberhaupt der mehrere Tausend Mitarbeiter umfassenden haitianischen Organisation sei Father Rick Frechette, ein aus den USA stammender Arzt und Priester. Er habe eine Sammelaktion unter amerikanischen Ärzten initiiert, bislang erfolglos. Daher bittet die Biohaus-Stiftung um Spenden. „Wir gehen so schnell wie möglich in Vorleistung und strecken unsere verfügbaren Finanzmittel vor“, so die Stiftung. Sie hoffe, so dazu beitragen zu können, einen Menschen zu retten, der „im einzigen Kinderkrankenhaus des Landes dringend gebraucht wird.“

Spenden sind auf folgendes Konto der Biohaus-Stiftung bei der GLS Gemeinschaftsbank eG möglich: DE16 4306 0967 4092 8583 00.