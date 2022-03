Hilfe für Paderborns Partnerstadt Debrecen

Tausende von Flüchtlingen passieren täglich die Grenze, ihre erste Anlaufstelle ist Debrecen. „Die Stadt Debrecen lehnt alle Kriegshandlungen ab und wird mit vereinten Kräften denjenigen helfen, die durch den Krieg in eine ausweglose Situation gezwungen wurden“, sagte Debrecens Bürgermeister Dr. László Papp. Die Betreuung und Aufnahme der Flüchtlinge wird von der Stadt gemeinsam mit dem Dachverband lokaler Wohltätigkeitsorganisationen, dem Debreceni Karitatív, koordiniert.

Dass Ungarn die Versorgung der Geflüchteten bisher ohne Unterstützung bewältigen konnte, liege laut dem Freundeskreis an zwei Gründen: Zum einen haben viele der Geflüchteten Verwandte in Ungarn, die sie aufnehmen. Zum anderen könne insbesondere in Debrecen auf die beispielhafte Leistung der Malteser in Ungarn zurückgegriffen werden. Sie hätten vor 30 Jahren dort Lager errichtet, um von dort aus Hilfsgüter in die Ukraine und nach Rumänien zu transportieren. Diese Lager seien gut gefüllt und die ungarischen Malteser bestens ausgebildet.

Sie werden weiterhin auch vom Malteser-Hilfsdienst aus Paderborn und Hövelhof unterstützt. Täglich rollen mehrere Lastwagen voll mit Hilfsgütern bei Záhony über die ukrainische Grenze. Seit Kurzem erhöht sich die Zahl der ankommenden Flüchtlinge drastisch. Seit dem Beschluss, dass keine Männer mehr die Ukraine verlassen dürfen, begleiten immer mehr Familienväter ihre Ehefrauen mit den Kindern an die ungarische Grenze. Mit dem Anstieg der Zahl der Flüchtlinge wächst auch der Bedarf an finanziellen Mitteln. Daher sei eine Unterstützung aus Paderborn sehr willkommen.

Das gespendete Geld soll insbesondere für die Förderung von geflüchteten Schulkindern verwendet werden. Interessierte können ihre Spende auf das Sonderkonto bei der Volksbank (IBAN: DE10 4726 0121 8704 5454 01) unter dem Stichwort Spende für ukrainische Schulkinder in Debrecen überweisen.