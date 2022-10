Hilfe für Trauernde in Paderborn

Für Menschen, die trauern, hat die gebürtige Hessin die Selbsthilfegruppe „In Liebe und unvergessen“ gegründet. Die Mitglieder treffen sich an jedem zweiten Sonntag im Monat von 14 bis 16 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche in Sennelager, das nächste Mal am 6. November.

Das Angebot richte sich an alle im Kreis Paderborn, „die ihren Lieblingsmenschen verloren haben“, sagt Gabriele Herschel. Das könne der Ehepartner, aber auch ein lieber Freund sein. Für Eltern, die Kinder zu Grabe tragen mussten, gebe es spezielle Gruppen, deren Betreuung und Begleitung traue sie sich nicht zu, räumt Gabriele Herschel offen ein.

Dabei hat sie schon Erfahrung mit Selbsthilfegruppen. Als ihr früherer Mann Thorsten 2003 mit nur 38 Jahren einem Herzinfarkt erlag, organisierte sie in der evangelischen Kirchengemeinde im hessischen Friedrichsdorf im Taunus Unterstützung für trauernde Angehörige. Zwischen 20 und 35 Betroffene kamen regelmäßig zu den Treffen.

Verletzende Floskeln

Was die am wenigsten hören wollen, sind Floskeln wie „Das wird schon wieder“. Gabriele Herschel musste sich allen Ernstes sagen lassen: „Du musst die Sache doch jetzt abgehakt haben“. Allergisch reagiert sie auf die Standardfrage „Wie geht es Dir?“ und begründet das so: „Wenn es jemand gar nicht wirklich wissen will, soll er das nicht fragen.“

In ihrer Selbsthilfegruppe können die Menschen ein Teelicht für die Verstorbenen anzünden, Kuchen essen, Gemeinschaft erleben. „Und wenn sie nur dasitzen, zuhören und Fragen stellen möchten, ist das auch gut. Ich erwarte nicht, dass sie ihre Lebensgeschichte ausbreiten“, erläutert Gabriele Herschel.

Begleitung zum Friedhof

In einer Gruppe wolle jemand 30 Mal dasselbe erzählen, ein anderer umarmt werden, wieder ein anderer suche eine Person, die mit ihm gemeinsam zum Friedhof geht, zum Essen oder in ein Konzert. Die Selbsthilfegruppe ermögliche ein „Miteinandervoranschreiten,“ betont die Organisatorin, die es nach dem Tod ihres Mannes Thorsten in den Kreis Paderborn verschlug. In Schloß Neuhaus leitete sie den Imkerverein und in Hövelhof, wo sie inzwischen lebt, lernte sie ihren Wolfgang kennen, mit dem sie fast acht wunderbare Jahre verbrachte. Trotz Prostatakrebs sei er „sowas von lebensfroh“ gewesen, erinnert sie sich an die „Liebe ihres Lebens“, die mit 68 Jahren starb.

Im Lieblingspulli im Sarg

Ein ganzes Fotoalbum hat Gabriele Herschel ihm gewidmet, auch mit Aufnahmen, die ihn in seinem Lieblingspulli und mit angedeutetem Lächeln im Sarg zeigen und sie trösten. „Das Bild von dem schwer leidenden, kranken Mann hatte sich bei mir so festgefressen, dass ich glaubte, nie wieder glücklich werden zu können“, erzählt sie. Die hilfsbereite Mutter zweier Töchter, die sich auch von der Arthrose in beiden Knien nicht unterkriegen lässt, hat beobachtet, dass die Trauer nicht aufhöre, sich aber verändere. Der tiefe Schmerz verwandele sich in Dankbarkeit an schöne gemeinsame Erlebnisse und in Erinnerungen zum Beispiel an Scherze und Überrraschungen. Gern würde sie den Titel des Liedes „Nur mal im Himmel vorbeischauen“ wörtlich nehmen. Es stammt von dem deutschen Sänger Dirk Busch.

Eine Selbsthilfegruppe eröffnet die Chance, aus der Isolation herauszukommen. Sich allein auf die Kinder, Freunde und Nachbarn zu verlassen, könne die überfordern, warnt Gabriele Herschel. Sie setzt sich wieder an den Tisch im Bistro, an dem sie immer mit ihrem Wolfgang saß. Er habe sich im Falle seines Todes keine Trauer-, sondern eine Erinnerungsfeier gewünscht, mit Menschen, die nicht in schwarz kommen und die lachen. „Wir können doch nicht stehenbleiben“, findet seine Witwe. Wer am 6. November zur Selbsthilfegruppe kommen will, den bittet sie um eine Anmeldung unter der Telefonnummer 05257/501494.