Hilferuf von Paderborner Kinderklinik: Bis zu sechs Stunden Wartezeit in der Notaufnahme ist „normal“

Mit einem kranken Kind in der Notaufnahme zu sitzen und stundenlang auf einen Arzt warten zu müssen. Das Horrorszenario für alle Eltern ist in Paderborn leider aktuell bittere Realität. Vier bis sechs Stunden Wartezeit seien derzeit die Regel, berichtet die Kinderklinik St. Louise und veröffentlicht einen dramatischen „Hilferuf“.

Die Kinder- und Frauenklinik St. Louise St. Louise ist völlig überlastet und am Limit mit den Kräften. Mit dramatischen Folgen: Eltern von erkrankten Kindern müssen mit stundenlange Wartezeiten in der Notaufnahme rechnen. Mitarbeitende in Elternzeit und „frische“ Ruheständler werden schon angesprochen, wegen der „unzumutbaren Gesamtsituation“ auszuhelfen.

Die Situation in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Paderborn sei genauso dramatisch, wie es die Medien seit Tagen aus den Kinderkliniken Deutschlands schildern, heißt es in einer am Freitag veröffentlichen Mitteilung. Die massive Infektwelle mit an RS-Virus erkrankten Kindern treffe auf einen absoluten Personalnotstand in der Kinderkrankenpflege und sorge für unzumutbare Zustände bei allen Beteiligten.

„Viele Kinder haben aufgrund ihrer Virusinfektion einen hohen Sauerstoffbedarf, müssen teilweise beatmet werden. Wir haben es mit ernsthaft erkrankten kleinen Patienten zu tun. Gleichzeitig haben wir viel zu wenig Personal“, schildert Chefarzt PD Dr. Friedrich Ebinger die Lage.

„Zum bestehenden Fachkräftemangel in der Pflege kommt ein hoher und immer weiter ansteigender Krankenstand bei den Mitarbeitenden. Diejenigen, die noch gesund sind, arbeiten bis zu Erschöpfung in einem Ausmaß, was auf Dauer nicht durchzuhalten ist. Wir benötigen zwingend personelle Unterstützung“, schildert Pflegedienstleiterin Pia Lages die Situation.

Jede Hand wird benötigt

„Wer in der Pflege kranker Kinder ausgebildet ist und derzeit nicht bereits als Kinderkrankenpfleger/in arbeitet, möge sich bitte bei mir melden“, appelliert sie. Man kontaktiere bereits Mitarbeitende in Elternzeit und „frische“ Ruheständler.

Auch für die sogenannten „patientenfernen Tätigkeiten“ wie Essen verteilen oder Betten aufbereiten sucht die Klinik dringend Unterstützung, um so die examinierten Pflegefachkräfte in der Kinderheilkunde zu entlasten. Wer die Möglichkeit hat, in der Kinderklinik als ausgebildete Kinderkrankenpfleger/in oder Hilfskraft auszuhelfen, könne sich per E-Mail bei [email protected] melden.

Zu dem hohen Patientenaufkommen auf Station kommt eine starke Inanspruchnahme der Kinder-Notaufnahme: „Spätestens ab 21 Uhr – also mit Schließen der Bereitschaftsdienstpraxis im Medico – steigt die Patientenzahl in der Notaufnahme sprunghaft an. Die Folge sind Wartezeiten von vier bis sechs und im Einzelfall sogar bis zu acht Stunden für Eltern mit Kindern, die nicht ernsthaft erkrankt sind. Eine unzumutbare Situation für alle“, schildert Oberarzt André Wilken die Situation.

Von diesem Samstag, 10. Dezember, 8 Uhr, an steht am Medico an der Husener Straße ein Wärmebus des Padersprinters. Das teilte am Freitagnachmittag die Stadt Paderborn mit. Am vergangenen Wochenende mussten am Medico aufgrund der zu vollen Wartezimmer Patienten im Rahmen des ärztlichen Bereitschaftsdienstes im Freien ausharren.



In einer unter Leitung von Bürgermeister Michael Dreier einberufenen Videokonferenz verständigten sich am Freitagnachmittag Dr. Ulrich Polenz, Bezirksstellenleiter der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, der Padersprinter, Leiter Ludger Schmidt und Sebastian Winter von der Paderborner Feuerwehr sowie die Hilfsdienste von den Maltesern, Johannitern, dem DRK und dem Arbeiter-Samariter-Bund über die Einzelheiten. Beteiligt ist außerdem das Brüderkrankenhaus.



Die Ehrenamtlichen der Hilfsdienste und der Feuerwehr werden für die Aufsicht in dem Bus sorgen. Bürgermeister Michael Dreier und Dr. Ulrich Polenz bedankten sich für die kurzfristige Bereitschaft aller Partner. Auf allen Ebenen sei die große Bereitschaft zu spüren gewesen, die Situation für die Kranken zu verbessern ...

Das gesamte Team appelliert an die Eltern, rechtzeitig während der Öffnungszeit der niedergelassenen Kinderärzte dort vorstellig zu werden, wenn ein Infekt behandlungspflichtig zu werden droht, und nicht auf die Abendstunden oder das Wochenende zu warten.

Schnupfen ist kein Fall für die Notaufnahme

„Ein Schnupfen verstopft die Notaufnahme“, vergleicht Chefarzt Ebinger bildhaft. „Und eine verstopfte Notaufnahme können wir uns derzeit überhaupt nicht erlauben!“ Gleichzeitig bittet er alle Wartenden um Geduld und Verständnis – selbst dann, wenn die Wartezeit extrem lang sein sollte. „Wir behandeln die Kinder nach dem Schweregrad ihrer Erkrankung, nicht nach der Reihenfolge des Eintreffens in der Notaufnahme“, erklärt Ebinger. Das Team sei in der Beurteilung des Gesundheitszustands der kleinen Patienten geschult. Regelmäßiges Nachfragen bei den Mitarbeitenden würde nicht dazu führen, dass es schneller voran geht.