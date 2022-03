Hilflosigkeit wird in Paderborn zu Hilfsbereitschaft

Auf Nachfrage bei der polnischen Partnerschule in Przemyśl hin sammelte die Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft des GSN Hilfsgüter und technische Gerätschaften zur Versorgung und Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen. Ein Sprinter der Freiwilligen Feuerwehr Schloß Neuhaus brachte diese am Wochenende direkt in die etwa 1100 Kilometer entfernte Partnerstadt Paderborns.

Der Krieg in der Ukraine hat auch die Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft des Gymnasiums Schloß Neuhaus tief erschüttert. Kinder und Jugendliche jeden Alters beschäftigen die täglichen Nachrichten von Tod und Zerstörung sehr, sie äußern sowohl im Unterricht als auch in den Pausen untereinander Ängste und Unsicherheiten vor dem, was sich unweit in der Ukraine abspielt und was vielleicht noch alles kommen mag.

Um die allgegenwärtige Hilflosigkeit in Engagement für die betroffenen Menschen umzuwandeln, nahmen Kolleginnen und Kollegen der Europaschule kurzerhand direkten Kontakt zu ihrer polnischen Partnerschule, dem Liceum Ogolnoksztalcace in Przemyśl, auf und fragten nach, wie sie als Schulgemeinschaft am besten helfen könnten.

In den frühen Morgenstunden erreichte der Sprinter der Freiwilligen Feuerwehr die Schule in Przemysl, wo die Hilfsgüter gleich dankbar in Empfang genommen wurden. Foto: Gymnasium Schloß Neuhaus

Die Antwort einer polnischen Lehrerin kam prompt und machte die schwierige Situation vor Ort mehr als deutlich: Dutzende Menschen aus der Ukraine würden derzeit täglich in den Räumlichkeiten der Schule beherbergt. Die Schüler- und Lehrerschaft arbeite unermüdlich bei der Versorgung der Kriegsflüchtlinge mit, an einen normalen Unterrichtsbetrieb sei zurzeit nicht zu denken.

Es kämen zwar zahlreiche Hilfsgüter in ihrem Ort an, sie fügte aber eine Wunschliste mit konkreten Bedürfnissen der Schule wie Waschmaschine, Trockner, Mikrowelle, Getränkekühlschrank, Laptop, Drucker, Erste-Hilfe-Sets, Fleecejacken, Decken, Schlafsäcken, Leibchen für die Helfer und vieles mehr an, die sie bei ihrer täglichen Arbeit mit den geflüchteten Menschen dringend benötigten.

Freundeskreis Paderborn/Przemyśl und Stadt helfen mit

Und dann ging alles ganz schnell: Das Kollegium des GSN sammelte finanzielle Spenden in den eigenen Reihen, kontaktierte Sponsoren, bezog die Schüler- und Elternschaft sowie den Freundeskreis Paderborn/Przemyśl mit ein und bat diesen um logistische Hilfe. Innerhalb von nur vier Tagen konnten die benötigten Hilfsgüter und technischen Gerätschaften erworben oder von der Schulgemeinschaft zusammengetragen werden.

Die Stadt Paderborn stellte spontan einen Sprinter der Freiwilligen Feuerwehr Schloß Neuhaus sowie zwei ehrenamtliche Fahrer zur Verfügung, die sich am vergangenen Freitag mit dem bis zum Rand gefüllten Transporter auf den Weg zur polnischen Schule machten. Nach 13-stündiger Fahrt konnten sie die Hilfslieferung der Lehrerin Monika Szozda in Przemyśl übergeben, die sich tief bewegt über die Unterstützung der Paderborner Partnerschule zeigte.

Die Unterstützung geht weiter: Die Schülervertretung des GSN sammelte Spenden bei Waffelverkäufen in heimischen Supermärkten und plant noch weitere Hilfsaktionen zusammen mit Mitschülern der Europaschule. Foto: Gymnasium Schloß Neuhaus

Und diese soll in finanzieller Form auch weitergehen: So sammelte die Schülervertretung des GSN am vergangenen Wochenende Spenden bei Waffelverkäufen in heimischen Supermärkten und wird sich auch weiterhin zusammen mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern für ihre Austauschpartner und die Menschen aus der Ukraine engagieren. Als Schüler einer Europaschule möchten sie durch ihr eigenes Handeln ein Zeichen setzen für Solidarität, Weltoffenheit und ihre Hoffnung auf ein friedliches Zusammenleben (nicht nur) in Europa.