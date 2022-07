„Das Programm ist in trockenen Tüchern“, sagt Domkapellmeister Thomas Berning. Er freut sich „wahnsinnig“ auf den September, wenn beim „IMAD-Festival“, den internationalen Musiktagen am Dom, himmlische Stimmen in Paderborn zu hören sein werden.

Vom 9. bis 30. September wird die Domstadt zum Zentrum geistlicher Musik. „Das ist wirklich Weltspitze, was hier aufläuft“, verspricht der Domkapellmeister, Initiator und Künstlerische Leiter des Festivals. Er hat es durch persönliche Vorsprache in London geschafft, den Westminster Cathedral Choir für Paderborn zu gewinnen. Am Sonntag, 25. September, um 19.30 Uhr tritt der weltberühmte Knabenchor im Dom auf. Er besteht aus 20 Jungen, die sowohl Sopran wie auch Alt singen, und bis zu zehn professionellen Sängern in Tenor und Bass. Der Chor hat einen derart herausragenden Ruf, dass es sich die Stadt nicht nehmen lässt, ihn einen Tag später im Rathaus zu empfangen.