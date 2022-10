Hochspannung im Paderborner Stadion

„Die Hölle ist leer“ heißt sein mittlerweile 19. Krimi. Es ist der fünfte Band der in Paderborn angesiedelten Reihe mit Kommissar Jürgen Kleekamp. Das „Ekelpaket“ (Peters über seine Hauptfigur) muss sich diesmal um einen besonders brisanten Fall kümmern.

Hat jemand im Stadion des SC Paderborn eine Bombe platziert? Die Meldung von einem möglichen Alarm taucht kurz vor dem Anstoß des Spiels gegen den Karlsruher SC auf und passt so gar nicht in den geregelten Ablauf eines Fußballspiels. Die Zuschauerränge sind voll, aber das Organisationsteam des Vereins sowie Jürgen Kleekamp und seine Kollegin Natalie Börns denken gar nicht mehr an Fußball. Übrigens endete das Spiel gegen den KSC in der vergangenen Saison 2:2, wie der Krimi ausgeht, wird natürlich an dieser Stelle nicht verraten.

Terrorismus ist der rote Faden

„Es geht um Terrorismus in jeder Form“, erläuterte Peters bei der Vorstellung des Krimis im Stadion des Zweitligisten. Beim Titel „Die Hölle ist leer“ bediente er sich der Hälfte eines Zitats aus Shakespeares Stück „Der Sturm“. Schauplätze im neuen Krimi, der sich auch mit der rechten Szene befasst, sind neben dem Stadion der Dom, ein Wasserwerk und das Gut Böddeken.

Der in Gladbeck geborene 64-jährige Peters war 45 Jahre lang bei der Polizei, als Polizeiwachtmeister in Oberhausen und in den Kreisen Recklinghausen und Lippe. Das ist keine schlechte Grundlage für eine spätere Karriere als Krimiautor. „Koslowski und der Schattenmann“ hieß Peters' Debüt 2009. Fünf Jahre später erschien sein erster Paderborn-Krimi. Die akribische Recherche sei ein Markenzeichen des Autors, lobt Verleger Matthias Borner, und als Kriminalhauptkommissar kenne er die Polizeiarbeit, wie sie wirklich sei.

SCP fördert das Lesen

Peters hat sich im Stadion genau umgeguckt. Er will sich nicht die Blöße geben, dass ihm SCP-Fans vorwerfen, die Schilderungen seien nicht korrekt. In einem Fantasy-Roman könne der Autor ein Schloss erfinden, ein Regionalkrimi brauche „echte Handlungsorte“, betont Peters. Im Stadion übergab ihm SCP-Geschäftsführer Martin Hornberger ein mit dem Namen Kleekamp und der Nummer 5 beflocktes Trikot – passend zum fünften Fall für den Schutzpolizisten.

„Wir beschäftigen uns beim SC Paderborn regelmäßig mit dem Thema Lesen und haben gerade erst ein Kinderbuch herausgegeben“, sagte Hornberger: „Wir arbeiten auch mit dem Bücherbus des Kreises zusammen, es ist wichtig, dass die Menschen weiter lesen.“ Eine Lesung aus Peters Buch im Stadion kann er sich gut vorstellen.

Dem Buch wünschte Hornberger, dass es „ in die nächste Runde“ kommt – so wie es dem SCP im DFB-Pokal gegen Bremen gelang. Und Peters fragte zurück, ob der Verein künftig Herztabletten an die Zuschauer ausgebe. So viel Spannung wie im Pokalspiel lasse sich mit einem Buch kaum erzeugen. Wer Peters, der auch als Kabarettist und Schauspieler auf der Bühne steht und in Oerlinghausen lebt, live erleben möchte, sollte am Dienstag, 8. November, um 19.30 Uhr in die Bonifatius-Buchhandlung kommen. Dort wird der Autor aus „Die Hölle ist leer“ lesen.

