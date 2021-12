Höchste Auszeichnung für Sabine Lohmann aus Paderborn

Sabine Lohmann habe sich in außergewöhnlicher Weise während ihres gesamten Berufslebens für die Belange der Gesundheit von Müttern sowie zuletzt für die Beratung von pflegenden Angehörigen eingesetzt, sagte Lüttig.

Sabine Lohmann ist seit 30 Jahren Mitglied im Vorstand der Katholischen Arbeitsgemeinschaft für Müttergenesung im Erzbistum Paderborn und seit 22 Jahren Vorsitzende dieser Arbeitsgemeinschaft. In dieser Funktion habe sie stets mit Umsicht und mit ganz besonderem Engagement gewirkt, so Lüttig.

Von 1997 bis 2018 war Sabine Lohmann Mitglied im Vorstand des Caritas Kur- und Erholungsheime, seit 1997 ist sie auch als Kurberaterin des örtlichen Caritasverbandes Paderborn tätig. Als solche engagiere sie sich weit über den gesteckten Rahmen hinaus für Mütter, Väter, Kinder und pflegende Angehörige, sagte Lüttig. So führe sie die Statistik der vermittelten Mutter-Kind-Kuren im Erzbistum Paderborn an. 2000 wurde sie in die Delegiertenversammlung der Katholischen Arbeitsgemeinschaft für Müttergenesung auf Bundesebene berufen. Sie vertritt hier seitdem mit zwei weiteren ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen die Caritas-Konferenzen Deutschlands, einen der Trägerverbände des Müttergenesungswerkes. Sabine Lohmann war schon zu Beginn ihrer beruflichen Tätigkeit 1978 im Referat Kur- und Erholungshilfen beim Diözesan-Caritasverband tätig.