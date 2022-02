Der 1000. Ladepunkt wurde bei der Hesse GmbH in Paderborn installiert und gesellte sich zu etwa 400 Ladepunkten im vergangenen Jahr hinzu, die durch Westfalen Weser Energie aufgestellt und eingerichtet worden sind. „Auf diesen Meilenstein haben wir lange hingearbeitet“, sagte zu diesem Anlass Andreas Stoller, Senior Experte für Elektromobilität der Westfalen Weser Netz GmbH.

Dabei war es ein sehr passender Zufall, dass dieser Meilenstein ausgerechnet bei der Hesse GmbH erreicht werden konnte. Das Unternehmen aus Paderborn beliefert international Kunden aus dem Bereich der Elektromobilität und ließ vor zwei Jahren bereits die ersten zehn Ladepunkte an fünf Stationen auf dem Betriebsgelände durch Westfalen Weser errichten. Im vergangenen Jahr kamen 24 weitere Ladepunkte hinzu, an denen nicht nur Dienstfahrzeuge, sondern auch Privatfahrzeuge von Mitarbeitern sowie Geschäftspartnern aufgeladen werden können. Neben einer Reaktion auf die stetig steigende Nachfrage durch den Zuwachs von Elektrofahrzeugen sollte langfristig auch ein Puffer durch die neuen Ladepunkte entstehen. Aktuell zählt die Hesse GmbH insgesamt 20 Dienst- und Privatfahrzeuge. Geschäftsführer Ralf Steffens freute sich dementsprechend über die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Westfalen Weser und ergänzte stolz „mit unseren Ladesäulen in Paderborn vorne mit dabei zu sein.“

Verhandlungen über weitere Ladepunkte

Der 1000. Ladepunkt ist dabei noch lange nicht das Ende: Aktuell sind bereits über 200 weitere Ladepunkte im neuen Jahr hinzugekommen. Und weitere befinden sich bereits in Planung: „Viele Projekte laufen dabei mit Fördergeldern, dementsprechend warten wir noch auf einige Bescheide. Wir haben dieses Jahr einiges vor uns“, so Andreas Stoller. Dabei laufen aktuell Verhandlungen mit einem Unternehmen aus Düsseldorf, während 80 Standorte der Caritas mit 200 Ladepunkten im Erzbistum Paderborn ausgestattet wurden.

Ladeinfrastruktur seit 2017 bei Westfalen Weser ein Thema

Die Zukunft sieht Stoller in zunehmend komplexeren Systemen. Gerade der Bereich der Zahlung spiele eine große Rolle. So bietet Westfalen Weser etwa das Bezahlen per EC-Karte an allen Stationen, die vom Unternehmen installiert wurden, während an öffentlichen E-Tankstellen Apps von mehr als 20 verschiedenen Anbietern das Aufladen möglich machen. Zudem zeichne sich der Trend ab, dass Arbeitgeber auch zunehmend das Aufladen von Dienstfahrzeugen Zuhause ermöglichen und erstatten. E-Mobilität und erneuerbare Energien sowie ihre Speichermöglichkeiten „haben in Deutschland kräftig Fahrt aufgenommen“, merkt auch Ralf Steffens an. Ladeinfrastruktur sei dabei auch bei Westfalen Weser seit 2017 ein großes Thema.

Das langfristige Ziel dabei ist, dass Photovoltaik-Anlagen auf all den Dächern die Norm werden, auf denen sie umsetzbar sind. Dabei lohne es sich gerade aus Sicht der Energieservice-Unternehmen, „lieber früher dabei zu sein“, sagt Andreas Stoller, und fährt fort: „Auch wenn die Entwicklung viel Geld in Anspruch nimmt. Das Geschäftsfeld lohnt sich dennoch“.

Hesse-Mitarbeiter kann E-Auto zwei Wochen testen

Kein Geld investieren musste derweil Fabian Nieslony, Projektleiter Automatisierung bei der Hesse GmbH. Als kleine Feier zum „Jubiläumsladepunkt“ verloste die Westfalen Weser eine zweiwöchige Verleihung eines E-Autos aus der Fahrzeugflotte des Unternehmens mit dem der Angestellte die (zunehmende) Alltagstauglichkeit von Elektrofahrzeugen ausgiebig testen kann – und hat dabei unter anderem durch Ladepunkt 1000 die Möglichkeit, sein Fahrzeug stets neu aufzuladen.