Hoher Krankheitsstand: Padersprinter dünnt Fahrplan aus

Wegen eines außergewöhnlich hohen Krankenstandes im Fahrdienst, der nicht ausschließlich mit Corona zusammenhängt, hat der Padersprinter beschlossen, in den kommenden Wochen sein Fahrtenangebot zu reduzieren. Ab Montag, 7. Februar, werden die Fahrten der Linienbusse vorübergehend in den Abendstunden ausgedünnt. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

”Die aktuelle Situation stellt uns in personeller Hinsicht erstmals vor sehr schwierige Herausforderungen. Um diese zu bewältigen und damit die Mobilität in Paderborn weiterhin bestmöglich sicherzustellen, haben wir einen Sonderfahrplan erarbeitet”, erklärt Geschäftsführer Peter Bronnenberg.

Mit diesem Fahrplan könne der Verkehrsbetrieb weiterhin ein zuverlässiges Verkehrsangebot für das Stadtgebiet aufrechterhalten und so alle notwendigen und unverzichtbaren Mobilitätsbedürfnisse – wie Fahrten zur Arbeit oder zum Arzt – ermöglichen. ”Wir bedauern diese Entscheidung, erhoffen uns mit der Fahrplananpassung aber eine Entspannung der derzeitigen Situation”, so Bronnenberg weiter.

Schülerverkehr nicht betroffen

Konkret gilt vom 7. Februar an, dass die Busse des Padersprinter wochentags bis 18 Uhr nach dem regulären Fahrplan im Paderborner Stadtgebiet unterwegs sind. Dementsprechend ist der Schülerverkehr nicht von den Änderungen betroffen. Gleiches gilt auch für die Linien 12, 43, 47, 52 und 61. Hier werden keine Anpassungen an den Abfahrtszeiten vorgenommen.

In der Zeit von 18 bis 20 Uhr finden die Fahrten mit einzelnen Taktlücken statt und ab 20 Uhr verkehren alle Linienbusse montags bis freitags nach dem Sonntagsfahrplan. Samstags und sonntags bleibt es beim gewohnten Fahrtenangebot.

Die neuen Abfahrtszeiten finden Fahrgäste als PDF-Downloads auf der Homepage www.padersprinter.de. Auch die elektronische Fahrplanauskunft wurde kurzfristig angepasst und zeigt ab Montag ebenfalls die korrekten Abfahrtszeiten an. Sie steht Fahrgästen über die Homepage sowie über die kostenlose Fahrplan-App wie gewohnt zur Verfügung. Der Padersprinter bittet seine Kunden in dem Zusammenhang außerdem, sich nicht an den Fahrplänen an den Haltestellen zu orientieren. Diese verlieren ab Montag bis auf Weiteres ihre Gültigkeit.

Die Uni-Linie des Padersprinter fährt die Universität nur während der Vorlesungszeit an, die an diesem Freitag, 4. Februar, endet. Demnach ist diese Linie ohnehin ab Montag nicht mehr im Einsatz. Eingestellt bleiben hingegen die Nachtbuslinien N1 bis N8.