Holzdiebstahl in Dahl weckt Erinnerungen

Unbekannte haben nach Informationen dieser Zeitung irgendwann zwischen dem 10. Juni und dem 1. Juli vom Grundsteinheimer Weg in Dahl 8,5 Festmeter Brennholz gestohlen. Das Holz hatte der Landesbetrieb Wald und Holz bereits an einen privaten Käufer verkauft. Der bleibt jetzt nach Angaben von Carsten Breder auf den Kosten im dreistelligen Bereich sitzen.

8,5 Festmeter Brennholz entwendet – 2020 waren dreiste Täter am Friedwald Borchen unterwegs

An der Einfahrt zum Parkplatz am Friedwald Nonnenbusch stehen einzelne Holzelemente als Begrenzung. Revierleiter Carsten Breder zeigt einen Eichenstamm, der noch da ist. Die restlichen Stämme bis zu den Autos wurden gestohlen.

Der Forstamtsrat leitet das Revier Gellinghausen, das auch den Wald in der Gemeinde Borchen umfasst. Es gibt Bundesländer, in denen die Zahl der Holzdiebstähle steigt und teils zu sechsstelligen Verlusten im Jahr führt. „Zum Glück passiert so etwas hier sehr selten“, betont Breder.