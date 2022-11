Holzschnitte und Bildskulpturen in Niederntudorf

Regelmäßig lädt der Bildhauer Werner Schlegel Künstler, deren Werk ihn fasziniert, zu einer Ausstellung bei sich in der Station Kunst in Niederntudorf ein. Am Wochenende sind dort Holzschnitte von Andreas Rosenthal zu sehen.

Die Form der Kugel aus Pappelholz von Werner Schlegel (Foto) spiegelt sich in einem Holzschnitt von Andreas Rosenthal wider. Werke beider Künstler sind vom 2. bis 4. Dezember in der Station Kunst zu sehen.

„Es ist eine Ausstellung, die ich mir immer gewünscht habe: Sie ist hell, sanft, hat eine schöne Atmosphäre“, erläuterte Schlegel am Montag. Rosenthal habe den Holzschnitt in die Moderne geführt, das Betrachten seiner abstrakten Werke sei wie eine Spurensuche.

In der Tat fühlt man sich an angedeutete Wege erinnert, immer wieder auch an japanische Pinselschrift. Rosenthal ist inzwischen 72 Jahre alt und lebt noch immer ganz für seine Kunst, die bereits in zahlreichen Ausstellungen zu sehen war. In Düsseldorf, wo er auch geboren wurde, hatte er an der Kunstakademie studiert, 1977 gewann er den Grafik-Förderpreis des Westfälischen Kunstvereins Münster. Von 1990 bis 2013 nahm Rosenthal einen Lehrauftrag für experimentelle Grafik an der Fachhochschule Design in Düsseldorf wahr. Der Künstler lebt in Münster, sein Atelier ist in einem Kriegsbunker untergebracht.

Mit der Kettensäge

Rosenthal selbst sagt über sein Werk: „Ich bin Zeichner, mich interessiert das Paradox der Selbstbezogenheit der Zeichnung und dessen, was aus ihr hinaus in die Welt läuft. “ Er arbeitet mit Falzbein, Farbrolle und nicht zuletzt mit der Kettensäge. Dabei druckt er mit mehreren Platten; in den mehrschichtig weiß überlagerten Drucken werden die Bildflächen schichtweise heller, aber die dem Holz im Arbeitsprozess zugefügten Einschnitte und Kerben scheinen hindurch.

Die Künstler verbindet einiges

14 von Rosenthals Holzschnitten aus dem Zeitraum 1992 bis 2002 sind in der Ausstellung von Freitag bis Sonntag, 2. bis 4. Dezember, zu sehen. Ihnen stellt Schlegel genauso viele Werke aus seiner Hand und aus der Zeit von 2015 bis 2022 gegenüber. Aber Kontraste entstehen dadurch nicht, vielmehr ergänzen sich die Arbeiten harmonisch, denn die beiden Künstler verbindet einiges. Da sind zum einen die Werkzeuge wie die Kettensäge, und da ist zum anderen das Material Holz. Aber während in Schlegels Bildskulpturen (Tiptapping) das Pappelholz unübersehbar vor den Besuchern steht, ist Holz bei Rosenthal nur noch zu erahnen.

Entfernen und hinzufügen

Schlegel nutzt Klöpfel, Beitel, Flex und Kettensäge, um aus dem Holz Teilchen herauszuschlagen, dem Stamm ein einheitliches Muster zu geben und ihm räumliche Tiefe zu verleihen. Schlegel entfernt und fügt hinzu, sein Holz hat Risse, aber manchmal auch blaue Lacktropfen, die hervorstehen. Attraktive Kontraste entstehen zudem dadurch, dass er das Kernholz herausarbeitet.

Der ehemalige künstlerische Direktor des Museums Marta in Herford, Roland Nachtigäller, beschrieb Schlegels Arbeiten so: „Zusammen mit den verbleibenden oder wieder freigelegten Holzpartien schwingt die Wahrnehmung seiner Bilder und Skulpturen zwischen An- und Abwesenheit des Materials, zwischen malerischer oder bildhauerischer Geste und den natürlichen Gegenbenheiten des Materials.“

Die Ausstellung sei homogen, bilde eine Einheit, findet Hausherr Schlegel. Kunstfreunde, die sich davon überzeugen möchten, haben am Freitag und Samstag von 15 bis 19 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr Gelegenheit dazu. Am Sonntag wird Rosenthal vor Ort in der Station Kunst (Antoniusstraße 4) sein. Wer vorab Fragen hat, kann die Galerie unter der Telefonnummer 01604452180 erreichen.