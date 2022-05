Home Deluxe eröffnet Filiale in Paderborn

Die ehemalige Klauser-Filiale am Rathausplatz 10 hat einen neuen Mieter: Das Unternehmen Home Deluxe aus Lübbecke wird nicht nur vom 1. Juli an neuer Namensgeber des Paderborner Stadions, sondern eröffnet im Sommer auch einen Store in der Paderborner Innenstadt. Das hat Citymanager Heiko Appelbaum am Montag mitgeteilt.

Nachdem im vergangenen Jahr das Schuhhaus Klauser den prominenten Standort verlassen hatte, war Eigentümerin Sonja Peters-Meier mit Unterstützung der Werbegemeinschaft und des Citymanagements auf der Suche nach Möglichkeiten für eine Nachnutzung der Ladenfläche. Aktuell befindet sich dort ein Corona-Testzentrum.

Nach der Vertragsunterzeichnung will Home-Deluxe-Geschäftsführer Alexander Thoss die Räume im Erd- und Untergeschoss umbauen lassen. Neben dem bereits existierenden Flagshipstore in Minden sowie Showrooms in Lübbecke, Hannover und Aachen und einem Outdoorbereich in Bad Holzhausen soll der Store ein weiteres stationäres Standbein des Unternehmens sein. „Wir wollen unser Engagement in Ostwestfalen weiter ausbauen und Paderborn spielt dabei eine wichtige Rolle“, sagt Thoss. Kern des Home-Deluxe-Geschäftes ist der Online-Handel mit Produkten rund um Haus und Garten. Aber auch Freizeitgeräte und Saunen gehören Portfolio des Unternehmens.

„Dieses Signal ist für die Innenstadt ganz wichtig und es stärkt unsere Interessenvertretung“, sagt Uwe Seibel, 1. Vorsitzender der Werbegemeinschaft Paderborn. Citymanager Heiko Appelbaum sieht in der Nachnutzung der Immobilie am Rathausplatz einen Trend: „Wir erleben, dass Unternehmen, die online sehr erfolgreich sind, auch eine stationäre Sichtbarkeit ins Auge fassen. Dadurch entstehen interessante Raumkonzepte in guten Lagen und davon profitiert die gesamte Innenstadt.“