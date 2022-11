Home-Deluxe-Store eröffnet in Paderborn

Es hat zwar ein wenig gedauert, aber jetzt soll es endlich losgehen: An diesem Donnerstag, 24. November, eröffnet in Paderborn der Home-Deluxe-Store direkt am Rathausplatz. Präsentiert werden im ehemaligen Schuhhaus Klauser hochwertige Trendartikel für Zuhause. Für die Eröffnungstage bis Sonntag, 27. November, werden auch einige SCP-Spieler erwartet. Bekanntlich ist Home Deluxe seit dieser Saison der neue Paderborner Stadion-Sponsor.

Das Home Deluxe Geschäft in der Paderborner Innenstadt am Rathausplatz 10

Ob In- oder Outdoor-Sauna, Luxusduschen, Whirlpool oder auch Badewannen: Der Online-Händler mit Firmensitz im ostwestfälischen Lübbecke will seinen Kunden ein wenig mehr Wohlbehagen in die eigenen Wände zaubern. Welche Ideen es dazu gibt, kann man künftig im neuen Store entdecken. Bislang gibt es nur einen sogenannten Flagship-Store in Minden.