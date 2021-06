Homosexuelle Paare: Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands fordert Segen

„Segen für alle“ – so lautet der aktuelle Aufruf des Diözesanverbands Paderborn der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd). Der größte katholische Frauenverband im Erzbistum mit 94.000 Mitgliedern will mit einer Online-Unterschriftenaktion Unterstützung für die Forderung „Segen für gleichgeschlechtliche Partnerschaften“ zeigen.

Die Unterschriften leitet das Diözesanleitungsteam um Katharina Brechmann und Mechthild Wohter an die Bistumsleitung weiter, um diese Forderungen im Bistum, in der Bischofskonferenz und beim Synodalen ­Weg einzubringen. Die Unterschriften werden unter openpetition.de abgegeben.

Seit 1999 hat die kfd diese Forderung auf ihrer Agenda. Jetzt reagiert der Diözesanverband mit der Aktion auf eine Veröffentlichung der Glaubenskongregation zur Segnung homosexueller Paare. Der kfd-Diözesanverband Paderborn sei enttäuscht über die jüngste Verlautbarung aus Rom bezüglich der Ablehnung von Segnungen homosexueller Paare. Dies gehe an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbei und diskriminiere diejenigen, die Zuspruch und Begleitung in der Kirche wünschten, schreibt das Leitungsteam des Diözesanverbandes in einer Mitteilung. Niemand dürfe wegen seiner oder ihrer sexuellen Orientierung und Lebensform davon ausgeschlossen werden. Die kfd ist überzeugt, dass christliche Werte, wie Verantwortung und Verbindlichkeit, auch in gleich­geschlechtlichen Partnerschaften gelebt werde.