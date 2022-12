Humorvolle Inszenierung eines Weihnachtsklassikers  

„Der Nussknacker“ – Kinder einer Paderborner Tanzschule an Aufführung beteiligt

Paderborn

Passend zur vorweihnachtlichen Atmosphäre hat das Royal Classical Ballet am Donnerstag vor Weihnachten den Tanzklassiker „Der Nussknacker“ von Peter Tschaikowski in der Paderhalle aufgeführt. Als Geste der Gastfreundschaft waren auch Kinder der Paderborner Tanzschule Engelking und Nazarov an der Aufführung beteiligt.

Von Hermann Knaup