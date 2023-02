Paderborn: Hündin rettet Zeitungsboten

Den 19. Dezember 2022 werden Siegfried Awidzus und Petra Bursmeier nicht so schnell vergessen. In der Nacht kam das Glatteis, und wenn Hündin Nica nicht so aufmerksam gewesen wäre, hätte es für den Zeitungsboten noch schlimmer enden können.

Siegfried Awidzus wollte in der Hölderlinstraße in Schloß Neuhaus drei Zeitungen verteilen, als es geschah. Gegen 2 Uhr stürzte er und war nicht mehr imstande, sich zu helfen. „Ich konnte nicht mehr aufstehen und lag über eine halbe Stunde lang da“, erinnert er sich und ergänzt: „Ich hatte mein Handy im Auto, konnte nichts machen.“

In der Nachbarschaft habe sich nichts und niemand gerührt, berichtet er. Aber dann habe die Hündin angeschlagen und schließlich sei ihre Besitzerin aus dem Haus gekommen. „Ich habe ihr gesagt, sie solle den Krankenwagen rufen“, schildert der 75-Jährige die Situation. Seit mehr als zehn Jahren trägt er das WESTFÄLISCHE VOLKSBLATT aus, einmal rutschte er dabei auf einem nassen Rasen aus und riss sich die Patellasehne. In der Glatteisnacht brach er sich den Oberarm, zwei Tage später wurde er im Brüder-Krankenhaus operiert.

„Ich war schon im Bett, als Nica wie verrückt bellte“, erzählt Petra Bursmeier, die Besitzerin der griechischen Mischlingshündin, ihre Version der Ereignisse. Sie wohnt mit ihrem Mann Kurt im Haus 3A an der Hölderlinstraße. Sie sei aufgestanden, habe aber erst nichts Verdächtiges bemerkt und sei deshalb wieder ins Bett gegangen.

Außer Nica hatte niemand etwas gehört

Aber Nica bellte unermüdlich weiter. „Ich bin dann mit Schlafanzug raus, habe mich am Bulli vor dem Haus festgehalten und dann sah ich ihn da liegen“, berichtet die 58-Jährige. Vor dem Haus gegenüber war Siegfried Awidzus auf dem spiegelglatten Boden gestürzt.

Weil Nica so penetrant gebellt hatte, hörte Petra Bursmeier ihn nun leise „Hilfe, Hilfe“ rufen. „Kurt, da schreit einer, ich geh' gucken“, entschied die Bürokauffrau einer Baufirma in Schlangen. „Er lag seitlich auf dem Rücken, ich hätte ihn nicht hochziehen können, es war so glatt“, beschreibt Petra Bursmeier den dramatischen Moment. Sie hatte den Eindruck, dass der Zeitungsbote unter Schock stand.

Mischlingshündin Nica ist aus Griechenland nach Schloß Neuhaus gekommen und zwei Jahre alt. Foto: Oliver Schwabe

Dessen Wagen stand derweil mit laufendem Motor auf dem Bürgersteig. Kurt Bursmeier schaltete ihn aus und die Warnblinkanlage an. Von alldem haben die übrigen Nachbarn angeblich nichts mitbekommen. „Keiner hat was gehört, hätte meine Hündin nicht reagiert, wer weiß, was noch passiert wäre“, fragt sich Petra Bursmeier. Nica bekam zur Belohnung ein Leckerli.

Petra Bursmeier hat viel Erfahrung mit Hunden

Die Mischlingshündin ist im November zwei Jahre alt geworden und erhält jetzt die Liebe, die sie in Griechenland nicht erfahren hat. Nica sei mit ihren Geschwistern an einem Fluss entdeckt und von einer Tierschutzorganisation aufgenommen worden. Zwei Geschwister hätten noch gelebt, berichtet Petra Bursmeier. Zuerst habe die Hündin Colonia geheißen, weil die Leiterin der Tierschutzorganisation in Serres aus dem Rheinland stamme. Als Nica zu ihr nach Schloß Neuhaus gekommen sei, habe die Hündin das Haus erst nicht verlassen wollen. „Sie hatte panische Angst, wieder nach Griechenland gebracht zu werden“, vermutet ihre neue Besitzerin.

Die Mutter zweier Jungs und einer Tochter hat viel Erfahrung mit Hunden und kümmert sich außerdem noch um Kater Sulley. Zurück zum Zeitungsboten Siegfried Awidzus: Der hatte das Pech, dass sich in der Wunde eine Infektion bildete und er erneut ins Krankenhaus musste, diesmal nach Bethel. Eine zweite Operation wurde fällig. Der 75-Jährige ist Petra Bursmeier und ihrer Hündin Nica dankbar. Er habe sich total hilflos gefühlt, erinnert er sich. Für seine zwei- und vierbeinigen Helfer kündigt er eine Überraschung vor: „Ich habe schon was vor.“