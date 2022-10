Hunderte Besucher strömen zum Auftakt der Herbstliborikirmes

Paderborn

Die Herbstliborikirmes ist offiziell eröffnet. Am Samtag strömten viele hundert Besucher auf das Gelände am Liboriberg. Familien und Paare bummelten nachmittags über die etwa 400 Meter lange Meile. Derweil sausten Jugendliche in den Fahrgeschäften im Kreis umher oder in die Höhe, drehten Kinder in Karussells ihre Runden.

Von Rajkumar Mukherjee