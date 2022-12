Hunderttausende folgen diesem Paderborner Influencer 

Erst seit eineinhalb Jahren ist Hamed Loco dabei – so nennt er sich in den sozialen Medien. Im wahren Leben heißt er Hamed Anit. Auf seinen drei Youtube-Kanälen erreicht der 22-Jährige insgesamt rund zehn Millionen Aufrufe im Monat. Damit gehört er zu den Influencern mit dem schnellsten Zuwachs im Bereich Gaming in Deutschland.

„Sich in der Rangliste zu sehen mit anderen Youtubern, die man mag, ist schon seltsam und krass“, sagt Hamed Loco. Ein Grund für diesen Erfolg ist sicherlich die Interaktion mit seinen Followern, auch auf anderen Kanälen wie Twitch, Instagram und Tiktok. Im Oktober hat er 140 Stunden gestreamt. Dabei beantwortet er die Fragen seiner Zuschauer und holt sogar einige auf Discord, eine Plattform, auf der er direkt per Video- oder Sprachanruf mit Leuten reden kann. „Ich teile viel von meinem Leben, bin super transparent und traue mich alles zu sagen“, fasst der 22-Jährige zusammen.

Bei besonderen Anlässen sitzt er über 24 Stunden live vor der Kamera. Das war zum Beispiel der Fall, als das neue Fifa-Spiel erschien. Denn Hamed ist großer Fußball-Fan. Jeden Tag postet er neues Material, mal über Spiele für Konsolen wie Playstation und Xbox, mal fängt er seine Reaktionen zu bestimmten Ereignissen ein wie zuletzt bei der Fußball-WM in Katar. Neben „EliasN97“ ist Hamed Loco einer der meistgeklickten Fifa-Youtuber aus ganz Deutschland.

Influencer und Content Creator Foto: Als Influencer (engl. to influence = beeinflussen, einwirken, prägen) werden laut dem Gabler-Wirtschaftslexikon Personen bezeichnet, die aus eigenem Antrieb Inhalte (Text, Bild, Audio, Video) zu einem Themengebiet in hoher und regelmäßiger Frequenz veröffentlichen und damit eine soziale Interaktion anstoßen. Dies erfolgt über Kommunikationskanäle wie Blogs und soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat oder Twitter. Influencer bekommen Geld für die Art der Beiträge und Anzahl der Klicks, dabei entscheidet auch die Follower-Anzahl über die Höhe der Bezahlung. Viele Unternehmen nutzen die Reichweite von Influencern, um ihre Produkte zu vermarkten.



Ein Content Creator erstellt meist Inhalte im Auftrag und wird von dem entsprechenden Unternehmen bezahlt. Die Bezeichnung stammt ebenfalls aus dem Englischen und setzt sich zusammen aus „Creator“, was „Schöpfer“ oder „Ersteller“ bedeutet, und „Content“, mit dem ein Inhalt, der sich an eine bestimmte Zielgruppe richtet, bezeichnet wird. Content Creator arbeiten oft in einem Unternehmen, zum Beispiel als Texter oder Fotograf. Laut der Internetseite talentagent.de erstellen sie verschiedene Inhalte, die das Unternehmen gerade benötigt. Dies können Texte, Grafiken, Videos oder Bilder sein. Content Creator vereinen bei ihrer Tätigkeit Aspekte aus den Bereichen Journalismus und Marketing. ...

Anfangs wollte sich Hamed nur mal mit Youtube-Videos ausprobieren, daraus wurde ein Beruf. Sein Tag beginnt zwischen 10 und 11 Uhr, denn Hamed streamt manchmal bis in die Nacht. Nach dem Frühstück treibt er Sport und checkt seine E-Mails. Danach entwickelt er neue Ideen, wie er seine Follower unterhalten kann. „Natürlich ist das ein Segen und ein ganz anderer Job wie alle anderen, aber es ist nicht so einfach. Man muss sich immer was einfallen lassen und dranbleiben“, sagt der 22-Jährige.

Eines der meistgeklickten Videos von Hamed Loco

Die Leidenschaft für Fußball hat Hamed von seiner Familie, die große Argentinien-Fans sind. Auch Hamed selbst hat Fußball gespielt, über zehn Jahre war er im SV Heide am Ball, zwei Jahre in der Kreisauswahl. Nachdem Hamed ein halbes Jahr als Influencer tätig war, fragten mehrere Fußballvereine bei ihm an: Sie wollten ihn als Content Creator. Die Freude darüber war groß, und nun ist er das Gesicht von RB Leipzig. Jeden Monat erstellt er Inhalte für den Verein und ist auch bei Spielen dabei. Auch beim WM-Finale in Katar war Hamed im Stadion und teilte seine Freude über den Sieg auf den sozialen Medien, denn er ist seit seiner Kindheit Argentinien-Fan.

Geplant war das alles nicht. Nachdem er sein Abitur am Pelizaeus-Gymnasium gemacht hatte, ging er an die Paderboner Uni, um Maschinenbau zu studieren. Jedoch merkte er schnell, dass das nichts für ihn ist. Stattdessen entschied Hamed sich für ein duales Studium bei der Polizei. Aber auch dieser Plan ging nicht auf. Er zog sich in der letzten Aufnahmeprüfung eine Verletzung zu, die ihn zunächst außer Kraft setzte – bis dahin hatte er alle Aufnahmeprüfungen bestanden. Ein halbes Jahr sollte vergehen, bis Hamed die Prüfung wiederholen konnte. In dieser Zeit erstellte er erste Youtube-Videos.

„Ich wollte schon vorher was Kreatives machen“, sagt er. Eigentlich wollte er Schauspieler werden und stand bereits beim Paderborner und Düsseldorfer Theater auf der Bühne. „Aber meine Eltern wollten, dass ich was Sicheres mache.“ Sie seien auch skeptisch gewesen, als Hamed sich Kamera, Lichter und Mikrofon kaufte, um erste Videos zu drehen. „Vor der Kamera geschämt habe ich mich noch nie“, sagt er. Das hat er wohl auch seiner Erfahrung auf der Theaterbühne zu verdanken.

Hameds Erfolg kam schnell und damit verflogen auch die Zweifel seiner Familie. Nun hat er auf seinem Hauptkanal 332.000 Abonnenten. Hamed verdient mit seinen Beiträgen auf den sozialen Medien gutes Geld und kann sogar seine Eltern unterstützen. Sie stammen aus Syrien und sind mit wenig Geld aufgewachsen. „Ich bin froh, dass ich ihnen jetzt was zurückgeben kann“, sagt er. „Ich dachte mir früher: Ich weiß, dass andere damit Geld verdienen. Manche haben sich sogar Häuser mit Youtube gekauft. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich auch mal dazugehören würde.“