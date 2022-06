Hundesteuer reicht im Kreis Paderborn von 0 bis 660 Euro

Am Wochenende ist der „Tag des Hundes“

Paderborn

Die besondere Rolle des Hundes wird an diesem Wochenende von Vereinen in Form des „Tag des Hundes“ gefeiert. Für die Kommunen sind die Vierbeiner in erster Linie Luxus. Um den Bestand gering zu halten, dürfen Städte und Gemeinden eine Hundesteuer erheben, über deren Höhe und Ausgestaltung sie selbst entscheiden.

Von Franz Purucker