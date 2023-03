Huschke Mau liest im Deelenhaus in Paderborn

„Entmenschlicht - Warum wir Prostitution abschaffen müssen“ – so lautet der Titel des Buchs, aus dem die soziale Aktivistin und Autorin Huschke Mau am Donnerstag, 9. März, um 19 Uhr, im Deelenhaus, Krämerstraße 8-10 in Paderborn, liest.

In ihrem autobiographischen Buch erklärt und beschreibt sie das System Prostitution: wie Frauen hineingelangen, warum es schwer ist, wieder auszusteigen, welche Traumata sie dort erleben und was an der Sicht unserer Gesellschaft und Medien auf Prostitution problematisch ist. Heute promoviert Huschke Mau und engagiert sich ehrenamtlich in ihrem selbst gegründeten Netzwerk Ella, das sich für eine Abschaffung der Prostitution einsetzt und Frauen beim Ausstieg unterstützt.

Es ist kein Zufall, dass Huschke Mau anlässlich des Weltfrauentages aus ihrem Buch liest: „Prostitution ist keine Arbeit und schon gar kein Sex, sondern Missbrauch und Gewalt. Es ist Frauenkauf“, so die Autorin. Das Buch, das im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde, hat mittlerweile die Bestsellerliste gestürmt.

„Es ist uns eine Freude, dass Huschke Mau zu uns nach Paderborn kommt“, so Christina Glaeske-Kattelmann für den Paderborner Arbeitskreis Frauenrechte sind Menschenrechte, der diese Lesung mit Unterstützung der Gleichstellungsstelle Paderborn veranstaltet. Der Eintritt ist kostenfrei.