„Ich kann mir keinen schöneren Job vorstellen“

Paderborn

Das Gesundheitspersonal hat sich enorm für Patienten engagiert – schon lange bevor es Corona gab. Die Pandemie hat das Pflegepersonal jedoch besonders stark belastet und an die Grenzen gebracht, oft auch darüber hinaus. Zum diesjährigen Tag der Pflege soll es nicht nur beim Applaus belassen werden. Zwölf Träger und Einrichtungen aus der Region laden ihre mehr als 8000 Mitarbeiter in der Pflege ein, um zu feiern und gefeiert zu werden. Dazu veranstalten sie am Freitag, 25. Juni, eine digitale Partygala in einem Live-Stream. Schirmherr der Aktion ist Landrat Christoph Rüther.

Jörn Hannemann