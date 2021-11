„Ich weiß, dass Katrice noch lebt“

Zügig schreitet Richard Lee über den Platz hinter der Schlosshalle, wo vor 40 Jahren seine kleine Tochter an ihrem zweiten Geburtstag verschwunden ist. Der 72-Jährige, der im nordenglischen Hartlepool lebt, hat weder die Suche, noch die Hoffnung aufgegeben, Katrice wiederzufinden. „I‘ll never give up“ („Ich werde niemals aufgeben“), sagt er und wiederholt es wie eine Beschwörungsformel.

Ex-Rheinarmee-Soldat Richard Lee kehrt an den Ort in Paderborn zurück, an dem seine kleine Tochter vor 40 Jahren spurlos verschwand

Richard Lee zeigt am Ort ihres Verschwindens ein Foto, das die britische Militärpolizei 2017 angefertigt hat. So könnte Katrice heute aussehen.

Der 28. November 1981, der Tag an dem Katrice verschwand und der sich am Sonntag zum 40. Mal jährt, war ein verregneter, trister Herbsttag. Der Naafi-Shop, in dem die Armeeangehörigen eingekauft damals haben, war voll, ebenso der Parkplatz, weshalb Richard Lee, der damals für die Rheinarmee in Sennelager stationiert war, im Auto wartete, während seine Frau Sharon und deren Schwester mit der kleinen Katrice einkauften. An der Kasse bemerkte die Mutter, dass sie Kartoffelchips vergessen hatte und ließ Katrice mit ihrer Schwester an der Kasse zurück, um welche zu holen. Als sie zurückkehrte war das Mädchen weg, bis heute gibt es keine Spur von ihr.

Als 2018 am Ufer der Alme nach Hinweisen auf Katrice gesucht wurde, war das Medieninteresse riesengroß. Foto: Jörn Hannemann

Die Kripo und die Militärpolizei, die in dem Fall ermittelten, gingen schließlich davon aus, dass Katrice in der Lippe, die nur wenige Meter vom ehemaligen Naafi-Supermarkt entfernt fließt und damals Hochwasser führte, ertrunken sei.

Richard Lee glaubt das nicht. „Mir ist noch kein überzeugender Beweis geliefert worden, dass sie nicht mehr lebt“, sagt er. Auch eine erneute Suche am Ufer der Alme vor drei Jahren, die sich aus neuen Erkenntnissen der Militärpolizei ergeben hatte, blieb ergebnislos. Für Lee damals und auch heute noch keine Überraschung. „Ich weiß, dass sie noch lebt. Das ist ein ganz starkes Gefühl.“ Er ist vielmehr überzeugt, dass Katrice von einem kinderlosen Paar entführt wurde und nun in einer Lüge lebt, ohne ihre wahre Identität zu kennen.

Auch diese Zeitung berichtete vor 40 Jahren ausführlich über den Fall. Foto: Jörn Hannemann

Deshalb hatte die Militärpolizei 2017 unter anderem ein Bild veröffentlicht, wie Katrice heute aussehen könnte. Nach der Öffentlichkeitskampagne 2018 hätten sich mehrere Frauen gemeldet. Eine von ihnen habe hartnäckig behauptet, Katrice zu sein, obwohl ein DNA-Vergleich dies bereits ausgeschlossen hatte. Auch das sei nur schwer auszuhalten, aber nötig, wenn seine Suche irgendwann von Erfolg gekrönt sein soll, sagt Lee.

Dieses Foto zeigt Katrices Mutter Sharon Lee in dem Naafi-Shop, in dem das Mädchen an der Kasse verschwand. Foto: imago stock&people

Er werde oft gefragt, was er Katrice, die am 28. November, dem Jahrestag ihres Verschwindens, ihren 42. Geburtstag feiert, sagen würde. „Ich bin dein wahrer Vater. Du lebst eine Lüge.“ Die Hoffnung, diese Sätze tatsächlich irgendwann sagen zu können treibt ihn an und gibt ihm die Kraft, auch an diesem ebenfalls trüben November-Morgen noch einmal hierher zu kommen – an den Ort von Katrices Verschwinden. „Wir müssen ihre Stimme sein, ihre Geschichte den Medien erzählen, damit sie oder irgendwer, der einen entscheidenden Hinweis geben kann, darauf aufmerksam wird.“ Unterstützt wird er dabei unter anderem von Katrices älterer Schwester Natasha Walker, die die Facebook-Seite „The Search for Katrice Lee“ betreibt.

Dieses Foto zeigt Katrice kurz vor ihrem Verschwinden. Ihr Vater hofft auch nach 40 Jahren noch auf neue Hinweise. Foto: privat

Auch ein Gespräch mit Premierminister Boris Johnson, dass dieser unlängst „von Vater zu Vater“ in Aussicht stellte, könne ein Sprungbrett sein, um Katrices Schicksal in der Öffentlichkeit präsent zuhalten. Denn nur wenn es neue Hinweise gebe, werde weiter ermittelt. Deshalb gibt er dem Sunday Mirror vor Ort ein Interview, ebenso wie der BFBS und der BBC, die ihn zwischendurch für ein Live-Interview auf dem Handy kontaktiert. „Danke, dass Sie alle die Geschichte von Katrice erzählen“, sagt er. „Die Menschen fragen sich oft, wie ich es schaffe, die Hoffnung aufrecht zu erhalten. Aber es ist die Hoffnung, die mich aufrecht hält.“ An Katrices Geburtstag wird er als Ausdruck dieser Hoffnung Luftballons mit ihrem Foto steigen lassen.