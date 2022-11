IG Metall in Paderborn sieht die nächste Eskalationsstufe

Paderborn

Im aktuellen Tarifstreit in der Metall- und Elektrobranche sieht die Gewerkschaft IG Metall in Paderborn eine drohende Eskalation. Der Grund sei das Ausbleiben eines Angebots der Arbeitgeberseite. Für Montag kündigte die IG Metall eine zentrale Kundgebung in Paderborn an.