Junge Gewerkschafter diskutieren über Zukunft der Industrie

Den ökologischen und digitalen Umbruch in den Betrieben wollen die 30 IG-Metall-Aktiven aus örtlichen Jugendvertretungen in den Kreisen Paderborn und Höxter mitgestalten.

Von 1000 Teilnehmern spricht die IG Metall Paderborn in einer Mitteilung. Ende Februar hatten sie sich zwei Tage in Willingen getroffen. Dabei waren Jugend- und Auszubildendenvertretungen (JAV) sowie Betriebsräte (BR).

Die 30 jungen IG-Metall-Mitglieder stammen aus den Kreisen Paderborn und Höxter. Zu den angemeldeten Unternehmen gehörten: Atos, Benteler, Claas, Diebold Nixdorf, Gilbarco und HDO aus dem Kreis Paderborn sowie Reitz, FSB und Becker Brakel aus dem Kreis Höxter. Gemeinsam sprachen sie über die Zukunft der Arbeitswelt. Zum Abschluss der JAV/BR-Tagung diskutierten die Jugendvertretungen ihre Ideen auch mit NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Bündnis 90/Die Grünen).

Die Tagung stand unter dem Motto „PlanT für die Zukunft“. Dabei stehe der Buchstabe T „für Transformation“: für technische Umwälzungen, „die zu einer immer digitaleren und notwendigerweise ökologischen Arbeitswelt führen“. An wissenschaftlichen Erkenntnissen und ihrer eigenen rechtlichen Rolle orientiert, erarbeiteten die lokalen Delegationen ihren Plan für die Transformation.

Analyse der Wertschöpfungsketten bei Benteler

Daran nahm auch Julia Rehbein, JAV-Vorsitzende bei Benteler Steel/Tube in Paderborn, teil. „Wir haben die Wertschöpfungsketten bei uns vor Ort analysiert. Dabei ist uns klargeworden, wie abhängig unsere Betriebe voneinander sind und welche Risiken in der Transformation drohen“, sagt sie. Es sei ein Problem, „wenn die energieintensive Schwerindustrie vor Ort unter die Räder“ gerate. Bei Benteler würden beispielsweise Stahlrohre produziert, die in verschiedenen Folgeprodukten unterschiedlicher Betriebe dringend benötigt werden. Hierbei verweist die IG Metall auch auf das Thema Energiewende und den Bedarf an grünem Wasserstoff.

Von den Arbeitsergebnissen der Jugend sei Konrad Jablonski, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Paderborn, angetan. „Als IG Metall tun wir alles dafür, die Betriebe und die gesamten Wertschöpfungsketten sozial, ökologisch und demokratisch mitzugestalten. Die tarifgebundenen Arbeitsplätze brauchen dafür ein ökologisches Update. Denn mit jedem guten Arbeitsplatz, den wir hier verlieren, bröckelt das Fundament unseres Technologiestandortes“, teilt er mit. Und: „Die Schwerindustrie, die wir für jedes Windrad und jede Wasserstoffleitung brauchen, wird durch eine Verlagerung ins Ausland weder ökologischer noch sozialer.“

Eine gerechte Transformation gebe es nur mit den Beschäftigten und nicht gegen sie, ist Jablonski zudem überzeugt. Dafür nehme die IG Metall die Arbeitgeber, aber auch die Politik in die Pflicht.