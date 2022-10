IHK ehrt beste Azubis aus dem Kreis Paderborn

Die Ehrung des Nachwuchses nahmen IHK-Präsident Jörn Wahl-Schwentker und IHK-Hauptgeschäftsführerin Petra Pigerl-Radtke vor. Für die Entgegennahme der Ehrungen trafen sich die Azubis im Kaiserpalais des GOP Varieté-Theater in Bad Oeynhausen. Geehrt wurden die jeweils zwei Besten pro Beruf mit einem sehr guten Prüfungsergebnis.

„Eine hervorragende Zahl“, befand der IHK-Präsident und dankte allen Ausbildern, Lehrern und Prüfern ausdrücklich für ihren Einsatz. „Ich freue mich sehr, Sie zu Ihren besonderen Abschlüssen beglückwünschen zu dürfen“, richtete Wahl-Schwentker seine Worte weiter an die Top-Absolventen. „Ihre erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung bildet den optimalen Ausgangspunkt für alle zukünftigen Laufbahnen, gerade in Zeiten des wachsenden Fachkräftebedarfs.“

Insgesamt haben 484 Absolventen in OWL mit der Note „sehr gut“ die Ausbildung beendet. „Damit ist das gute Ergebnis des Vorjahres mit 468 Einser-Abschlüssen erneut getoppt worden. Dies bezeugt, dass die Firmen in Ostwestfalen höchst professionell ausbilden“, erklärt die IHK-Hauptgeschäftsführerin Petra Pigerl-Radtke.

Mit dem Berufsabschluss stünden den Berufseinsteigern alle Türen offen. Die vielfältigen Möglichkeiten und Perspektiven im Berufsleben würden durch diverse Weiterbildungsoptionen noch erhöht. Das bezeugten auch Anna Sophie Delker (Geprüfte Fachwirtin für Büro- und Projektorganisation) und Matthias Mues (Industriemeister Elektrotechnik). Beide entschieden sich nach ihrer Ausbildung für eine Weiterbildung und ließen die Besten in einem Interview auf der Bühne an ihren Erfahrungen teilhaben.

Nachdem die Ehrungen im vergangenen Jahr coronabedingt in kleinerem Rahmen stattfinden mussten, konnten die Besten der Abschlussprüfungen Winter 2021/2022 und Sommer 2022, ihre Ausbilder sowie Vertreter der Berufsschulen in diesem Jahr wieder gemeinsam feiern. Ein gebührendes Rahmenprogramm lieferte das Circus-Theater „Bingo“ aus Kiew mit Auszügen der aktuellen GOP-Show.

16 Männer und Frauen ausgezeichnet

Die besten Azubis aus dem Kreis Paderborn sind Bauzeichner Lukas Brinkmann (Bröckling Vullhorst Ingenieure GmbH in Hövelhof), Elektroniker für Betriebstechnik Jonathan Protte (Westfalen Weser Netz GmbH in Paderborn), Fachinformatikerin Janin Hanisch (Paderborn), Fachinformatikerin Emily Anna-Lisa Schulte (S&N Invent in Paderborn), Fachkraft für Lagerlogistik Leonard Müller (Paderborner Brauerei Haus Cramer GmbH), Hotelfachfrau Leonie Quickstern (Arosa Hotel Paderborn), Hotelkaufmann Henri Knipp (Welcome Hotel Paderborn), Immobilienkauffrau Alina Balsliemke (Bade u. Henning Immobilien in Paderborn), Industriemechaniker Henrik Münstermann (CP Tech GmbH in Büren), Kauffrau für Büromanagement Michelle Ricke-Kollmorgen (Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik IEM in Paderborn), Kauffrau für Marketingkommunikation Ronja Sahm (8mylez GmbH in Büren), Mechatroniker Torben Mantel (Benteler Business Services in Lichtenau), Mikrotechnologin Pia Baumhögger (Paderborn), Verfahrenstechnologe Metall Jan Bremer (Benteler Steel/Tube in Paderborn) und Verfahrenstechnologe Metall Georg Frost (Benteler Steel/Tube in Paderborn).