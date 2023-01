IHK Paderborn warnt Firmen vor Cyber-Attacken

Die Industrie- und Handelskammer Paderborn-Höxter (IHK) hat ein turbulentes Jahr hinter sich – nicht nur wegen der Krisen und der Folgen für die Wirtschaft. Auch ein Hacker-Angriff hat die Interessenvertretung der heimischen Wirtschaft im vergangenen Jahr stark beschäftigt, und das sogar bundesweit. IHK-Geschäftsführer Jürgen Behlke appelliert angesichts der jüngsten Erfahrungen eindringlich an die heimischen Firmen, sich mit ihrer eigenen IT-Sicherheit zu befassen. „Das ist ein Trend: Wir müssen davon ausgehen, dass solche Cyber-Angriffe häufiger passieren werden“, sagte Behlke dieser Zeitung.

„Es war der 3. August, als bei uns plötzlich nichts mehr ging“, erinnert sich Jürgen Behlke. Sämtliche 79 IHKs mussten vom digitalen Netz genommen werden. Die IHK-Gesellschaft für Informationsverarbeitung (IHK-GfI), IT-Dienstleister der IHK-Organisation in Deutschland, habe aufgrund des Cyber-Angriffes die Systeme umgehend abgeschaltet, um größeren Schaden zu verhindern. Den extrem professionellen Hackern sei es daher zum Glück nicht gelungen, an sensible Daten von Unternehmen oder auch Auszubildenden zu gelangen, berichtet der IHK-Chef.