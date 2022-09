Ilka Bessin startet Tour in Paderborn

Blöde Fragen, Blöde Antworten: Standing Ovations in der Paderhalle

Paderborn

„Es ist mein erster Auftritt seit Langem und ich danke euch von Herzen für diesen wunderschönen Abend“, ruft Ilka Bessin mit Tränen in den Augen, als sie sich am Samstagabend vor der Standingovation in der Paderhalle verbeugt. Es war der erste Auftritt ihrer Deutschland-Tour und der sei für die 50-Jährige etwas ganz Besonderes.

Von Rebecca Borde