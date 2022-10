ÖPNV-Modell: Im 15-Minuten-Takt durch Paderborn

Mal eben spontan mit dem Bus fahren: Das ist auch in der Großstadt Paderborn derzeit kaum möglich. Zumindest so lange die Busse nur im Halb- oder manchmal auch im Viertelstunden-Takt fahren.

Stadt hat Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben

Die Stadt hat daher eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die eine perspektivische Taktverdichtung untersuchen soll. Das Ergebnis wird in der Sitzung des Mobilitätsausschusses der Stadt am Dienstag, 25. Oktober, 17 Uhr, im Historischen Rathaus vorgestellt.

MEHR ZUM THEMA Ein Meinungsbeitrag von Ingo Schmitz Paderborner Perspektiven: ÖPNV – eine Herkulesaufgabe

Die erste Variante wäre demnach die anspruchsvollste: Ziel wäre es dabei, den Halbstundentakt auf eine Viertelstunde zu halbieren. Im besten Fall würde in manchen Bereichen der Bus sogar alle 7,5 Minuten an den Haltestellen der Hauptlinien stehen und Passagiere aufnehmen. Mit einer abgespeckten Variante würde man einen generellen 15-Minuten-Takt realisieren. Eine dritte Variante sieht einen 20-Minuten-Takt vor.

Im Ausschuss soll es darum gehen, die Untersuchungsergebnisse weiter vorzustellen und deren Auswirkungen zu verdeutlichen, heißt es in der Sitzungsvorlage. Außerdem soll der Ausschuss die Weichen dafür stellen, dass an einer Vorzugsvariante weiter gearbeitet wird. Hierbei wird es sich um einen Mix aus Variante 1 und 2 handeln.