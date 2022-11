Im Bus sitzt der Erdkundelehrer selbst am Steuer

Mehrere Leidenschaften hat Achim Riediger (63): An der Friedrich-Spee-Gesamtschule unterrichtet er und bildet den Lehrernachwuchs mit aus, am Steuer von Bussen fährt er regelmäßig Schüler zu Exkursionen. Vermutlich ist er der einzige Lehrer in Ostwestfalen-Lippe und darüber hinaus, der das offiziell darf. Gelegentlich ist er auch für den Padersprinter unterwegs.

Lehrer und Busfahrer: Schwer zu sagen, was Riediger mehr Spaß macht. „Das eine oder das andere alleine wäre schon schön. Ich habe beides“, sagt er. Im Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung ist er als Fachleiter für Geografie und Kernseminarleiter tätig. Zugleich ist er seit 2014 als Lehrer an der Friedrich-Spee-Gesamtschule, unterrichtet in der Oberstufe Erdkunde. Zuvor war er ab 1992 an der damaligen Realschule Bad Lippspringe. An diese Schule war das Zentrum zur Lehrerausbildung bis 2014 angeschlossen.