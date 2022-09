Im Dörener Weg in Paderborn sollen Radfahrer auch optisch Vorrang haben

Der Radverkehr im Dörener Weg soll nun auch optisch in den Zufahrtsstraßen Vorrang bekommen. Das hat der Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität in seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen. Einem Antrag von Bündnis 90/Die Grünen zufolge sollen Sperrflächen eingerichtet sowie beispielsweise Blumenkübel aufgestellt werden.

Mit Mehrheit stimmten die Mitglieder des Umweltausschusses für den Antrag und somit für eine Umsetzung. Dagegen stimmte AfD-Vertreter Alexander Lex, und es gab eine Enthaltung. Konkret geht es im Bereich des Dörener Wegs um die Zufahrten an der Penzlinger Straße und der Straße An der Springbeke. Zudem soll laut Antrag die Sperrfläche an der Einmündung Schäferweg und An der Springbeke zur Verkehrsberuhigung umgestaltet werden. In den Einmündungen in die Fahrradstraße sowie in den Kreuzungsbereichen sollen darüber hinaus große Piktogramme, die auf eine Fahrradstraße hinweisen, auf den Asphalt aufgetragen werden.