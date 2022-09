„Im Namen der Dose“: Neue Fotoausstellung zeigt Graffiti-Kunst aus Paderborn

Paderborn

Als Zeichen des Protests, als Form der Bewunderung oder ganz einfach um sich künstlerisch auszuleben. Auch in Zeiten von Instagram, Facebook und TikTok bleibt die Wand ein beliebtes Medium. Was die Paderborner Graffiti-Szene ausmacht, welche Themen es gibt und wie die Anfänge in der Domstadt aussahen, zeigt der Graffiti-Experte Sven Niemann in einer Fotoausstellung im Raum für Kunst.

Von Jörn Hannemann