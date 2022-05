Im Sommer weniger Züge: Sperrzeiten betreffen die Kreise Paderborn und Höxter

Paderborn/Warburg/Hamm

In einem umfangreichen, millionenschweren Programm modernisiert die Deutsche Bahn (DB) weiter die Zugstrecke zwischen Hamm und Kassel. Wie das Unternehmen am Dienstag bekannt gab, hat das nun Auswirkungen auf den Bereich östlich und westlich von Paderborn. Auch hier bündelt die DB Arbeiten: Von Juni bis August gibt es Streckensperrungen um den zentralen Punkt in der Gemeinde Altenbeken bis nach Warburg und Höxter-Ottbergen.

Von Rajkumar Mukherjee