IMAD-Festival in Paderborn feierlich eröffnet

Die „Internationalen Musiktage am Dom“ (IMAD-Festival) sind in Paderborn eröffnet worden. Bis zum 30. September gibt es ein Programm, das unter dem Motto „Wendepunkte“ steht. Die habe es zu allen Zeiten gegeben, sagte Weihbischof Dr. Dominicus Meier beim Festakt.

„Musik macht das Leben schöner und reicher, und gerade in diesen schwierigen Zeiten hat sie die Kraft, uns aufzubauen“. Mit diesen Grußworten des Paderborner Erzbischofs aus dem Programmheft zum aktuellen IMAD-Festival klangen am Freitag wesentliche Aspekte und Intentionen des vielversprechenden Musik-Festivals an. Das wurde während des Festakts zur Eröffnung der Konzertreihe in der Kaiserpfalz auch nachhaltig verdeutlicht.