„Immobilien-Angebote nehmen in Paderborn zu“

Paderborn

Turbulente Zeiten für den Haus- und Grundeigentümerverein Paderborn: Selten ist der Sachverstand der Experten rund um das Thema Immobilien so gefragt, wie derzeit. Die Grundsteuerreform, die Aktualisierung des Mietspiegels und die Folgen der Energiekrise sorgen bei Eigentümern für viele Fragen. Außerdem steht jetzt ein Wechsel an der Spitze an: Nach 40 Jahren als Vorsitzender gibt Heinz Schmücker die Verantwortung in junge Hände. Seine Nachfolgerin ist die Paderbornerin Katharina Brumm.

Von Ingo Schmitz