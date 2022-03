In 103 Ländern von Stadion zu Stadion gehüpft

Ein Leben als Groundhopper und Fußballjunkie kann auch süchtig machen, davon legt Gayson Stanley in Büchern und Videos Zeugnis ab. Dass sich das Leben vieler um Fußball dreht, das zeigen nicht nur die Kicker des SC Paderborn 07 und dessen Fans. Deshalb lud das „Fanprojekt Paderborn in Trägerschaft der Caritas“ den Groundhopper Gayson Stanley ein, im Rahmen der Paderborner Literaturtage 2022 aus seinem Buch „In 100 Ländern um die Welt“ zu lesen.

In der Kneipe „Alles ist gut“ im Riemekeviertel hatten sich zahlreiche Hörer eingefunden. Sie wollten wissen, was man als Groundhopper alles so erleben kann. Ein Groundhopper gehört zur Spezies der Jäger und Sammler. Er jagt als Zuschauer dem Ball nach und sammelt als Reisender allerlei Eindrücke aus Fußballstadien rund um die Welt. Erfunden haben das Groundhopping die Briten vor rund 50 Jahren, in Deutschland erfreut es sich seit der WM 1990 in Italien zunehmender Begeisterung.