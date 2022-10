In Anreppen kommt ein Mord selten allein

„Es geht wieder los. Die Vorfreude zum Start der Proben nach den Sommerferien war riesig“, sagt Sebastian Brockmann vom Zimmertheater Anreppen. Nach zwei Jahren Pause wird nun in der Dorfhalle wieder fleißig geprobt. Premiere der Kriminalkomödie „Ein Mord kommt selten allein…“ ist am 12. November.

Von dem coronabedingten Ausfall war auch das 40-jährige Jubiläum des Zimmertheater im Jahr 2020 betroffen. „Umso größer ist nun die Begeisterung für den Neustart“, stellt auch Spielleiter Markus Hennemeier fest. In diesem Jahr präsentiert das Zimmertheater die Kriminalkomödie „Ein Mord kommt selten allein… (Morgens Fango – Abends Mord)“ von Peter Worms.

Ort des Geschehens ist die bekannte Rehaklinik Sommerfeld. Hier kuren ausschließlich Menschen, die auf Linderung von gleich mehreren Krankheiten hoffen. Doch der gewohnte und alltägliche Ablauf erfährt eine große Zäsur, als eine ermordete Person aufgefunden wird. Große Aufregung macht sich in der Klinik breit und alle stellen sich die Frage: Wie konnte das passieren? Treibt in der beschaulichen Klinik ein brutaler Mörder sein Unwesen? Entwickelt sich daraus vielleicht sogar eine Mordserie? Angst und Panik macht sich breit. Einzig Kommissar Gerd Bach scheint den Überblick zu haben und nimmt mit einer gehörigen Portion Gelassenheit seine Ermittlungen auf.

Neue Gesichter in der Gruppe

Das Klinikpersonal ist kooperativ und auch die Gäste helfen nach Kräften. Schnell findet Kommissar Bach einen Ansatzpunkt nach dem nächsten. Es wimmelt geradezu von Spuren. Doch, jede Spur versiegt mindestens genauso schnell, wie sie entdeckt wurde. Eine ermittlungstechnische Sackgasse nach der nächsten tut sich auf. Dann geschieht das Befürchtete: Auch der Chefarzt wird ermordet aufgefunden. Das Chaos ist perfekt, und auch Kommissar Bach ist verwirrt. Gelingt es ihm den Doppelmord aufzuklären oder war es doch nur ein Mord? Kann der erfahrene Kommissar den Täter seiner gerechten Strafe zuführen? Antworten auf all diese Fragen findet das Zimmertheater in insgesamt fünf Aufführungen in der Anreppener Dorfhalle, Im Dorfe 5.

Zum Neustart freut sich das Zimmertheater über einige neue Gesichter in ihren Reihen. So steht Maike Protte erstmals in Anreppen auf der Bühne. Das Technikteam wird erstmals von Andre Jess verstärkt und bei Olaf Kamishita laufen die Fäden des Bühnenbaus zusammen. „Wir hoffen, dass das Stück in diesem Jahr auch tatsächlich aufgeführt werden darf, sind uns aber seit Beginn der Probenarbeit nach den Sommerferien bewusst, dass das Stück notfalls noch abgesagt werden kann. Aber wir gehen davon aus, dass wir ab Mitte November wieder spielen dürfen“, betont Markus Hennemeier.

Aufführungstermine

Gleich bei fünf Aufführungen des Zimmertheaters Anreppen in der Dorfhalle kommt ein Mord selten allein: Die Premiere findet am Samstag, 12. November, um 19.30 Uhr statt. Der Einlass ist ab 18.45 Uhr geöffnet. Die Premierengäste werden mit einem Glas Sekt begrüßt. Weiter Vorführungen finden am Sonntag, 13. November, um 16.30 Uhr statt. Hier sorgt der Heimatverein ab 15 Uhr für Kaffee und Kuchen. Am Mittwoch, 16. November, und am Samstag 19. November, stehen die Akteure ab 19.30 Uhr auf der Bühne. Der Einlass ist jeweils ab 19 Uhr geöffnet.

Die letzte Vorstellung findet am Sonntag, 20. November, ab 16.30 Uhr statt. Hier sorgt der Förderverein des Kindergartens ab 15 Uhr für Kaffee und Kuchen. Der Eintritt für Erwachsene beträgt acht Euro. Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre zahlen vier Euro. Karten sind in diesem Jahr ausschließlich an der jeweiligen Tageskasse erhältlich. Das Zimmertheater weist darauf hin, dass alle zum Zeitpunkt der Aufführung geltenden Coronaregeln greifen.