In Paderborn hängt ein Kreuz am Seil

Zwischen 14.30 und 15 Uhr lief alles wie am Schnürchen. Das Rikus-Kreuz am Gierstor ließ sich am Montag überraschend leicht aus der Verankerung lösen, hing anschließend am Seil eines Krans und wurde zielgenau in einen acht Meter langen und 4,60 Meter breiten kreuzförmigen Kasten gehievt.

Das Rikus-Kreuz ist aus der Verankerung gelöst und hängt an einem Kranseil der Firma Hofmann. Seit Montag steht erstmals kein Kreuz mehr an der vertrauten Stelle am Reismann-Gymnasium.

„Es lief besser als erwartet“, stellte Kunstschmied Bruno Eikel vom Betrieb Werkstätten für raumbildende Konstruktion in Borchen fest. Er hatte befürchtet, dass das acht Meter hohe und zwei Tonnen schwere Kunstwerk des Paderborner Bildhauers Josef Rikus mehr Widerstand leisten würde. Seine vier Mitarbeiter und er leisteten genauso Maßarbeit wie das Team des Paderborner Unternehmens Hofmann, das mit zwei Kränen und einem Tieflader angerückt war.

Elisabeth Rikus-Dee, die sich um das künstlerische Vermächtnis ihres Onkels kümmert, sprach von einem „traurigen, wehmütigen Moment“. An der Stelle habe immer ein Kreuz gestanden, das früher Anlaufstelle für Pilger gewesen sei: „Jetzt sieht der Platz leer und tot aus.“ Die halbrunde Form über dem Kopf des Gekreuzigten, „so dass man in den Himmel schauen konnte“, mache eine Besonderheit des Rikus-Kreuzes aus.

Das Rikus-Kreuz wird sachte in den kreuzförmigen Kasten eingelassen. Kunstschmied Bruno Eikel schaut, dass alles passt. Foto: Dietmar Kemper

Ihr Onkel habe es aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs heraus gestaltet. Elisabeth Rikus-Dee: „Die Erfahrungen haben ihn stark geprägt, und jetzt haben wir in der Ukraine wieder einen Krieg. Das ist traurig.“

Stahl ist korrodiert

Wie mehrfach berichtet, musste das Kreuz abmontiert werden, weil es nicht mehr sicher ist. Der Stahl im Inneren ist korrodiert, während die Außenhaut aus Kupfer noch intakt ist. Die Verwaltung will das Kreuz bis 2024 wieder herrichten und geht von Kosten von etwa 100.000 Euro aus. Am Montagabend wurde das Kunstwerk zur ehemaligen Dempsey-Kaserne gebracht. An seinem angestammten Platz hatte es seit November 1963 gestanden.

Ausstellung beginnt am 25. Februar

Während das Kreuz abgebaut wurde, ist die Ausstellung „Du wirst staunen!“ inzwischen aufgebaut. Zum 100. Geburtstag des Bildhauers Josef Rikus (1923-1989) würdigen das Stadtmuseum und das Diözesanmuseum dessen die Stadt prägenden Einfluss mit einer gemeinsamen Ausstellung, die vom 25. Februar bis 11. Juni zu sehen sein wird.

Eine bessere Werbung hätte die Ausstellung durch die Diskussion über den Abbau und die Zukunft des Rikus-Kreuzes an der Kreuzung Gierswall/Driburger Straße gar nicht bekommen können, sagte der Leiter des Stadtmuseums, Markus Runte, am Montag an der Baustelle. Und noch ein Gutes habe das Ganze: „Seit vielen Jahren sind Menschen an dem Kreuz vorbeigegangen oder vorbeigefahren und haben es kaum wahrgenommen. Aber jetzt gerät ins Bewusstsein, dass es ein Kreuz von Rikus ist.“