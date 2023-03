In Paderborn-Sande entsteht ein neuer Wald

Am Lippesee in Paderborn-Sande wird in den nächsten Jahren ein neuer Wald heranwachsen. Unter Anleitung von Antonius Wiethaup vom Amt für Umweltschutz und Grünflächen der Stadt Paderborn haben rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verbund-Volksbank OWL in Zusammenarbeit mit der Naturschutz-Stiftung Senne mehr als 1200 Setzlinge angepflanzt.

Was einer alleine nicht schafft, das vermögen viele – ganz nach diesem genossenschaftlichen Prinzip pflanzten rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verbund-Volksbank OWL einen Wald am Paderborner Lippesee.

Sie wollen damit ein Zeichen für nachhaltigen Natur- und Klimaschutz durch die Begrenzung der Kohlendioxid-Belastung und die Schaffung eines wertvollen Lebensraumes setzen. Weitere 1800 Bäume und Sträucher kommen bis zum Herbst in weiteren Pflanzaktionen hinzu. Geplant ist außerdem ein Wald- und Naturlehrpfad, der die Themen Umweltbildung und Naturschutz aufgreift.

Stieleiche, Feldahorn, Haselnuss, Wildapfel, Wildbirne, Eberesche, Schlehe, Schneeball und Speierling: Die Beschäftigten der Verbund-Volksbank OWL rückten mit Gummistiefeln und Spaten an, um in der Nähe des Lippesees, genauer zwischen der A33 und dem Naherholungsgebiet, die Bäume und Sträucher anzupflanzen. Die 3000 Setzlinge sollen auch zum Emissionsschutz beitragen. Denn gerade in unmittelbarer Nähe zur Autobahn ist die Belastung durch Lärm, Staub und Luftschadstoffe besonders hoch. „Es war beeindruckend zu sehen, wie schnell ein ganzer Wald gepflanzt werden kann, wenn viele helfende Hände anpacken. Wir haben das genossenschaftliche Prinzip in beeindruckender Aktion gesehen – was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele zusammen“, sagte Ansgar Käter, Vorstandsvorsitzender der Verbund-Volksbank OWL.

Anschauungsunterricht für Schulklassen

„Ich bedanke mich sehr bei unseren Projektpartnern, der Naturschutz-Stiftung Senne, dem Gemeindeforstamt Willebadessen und der Stadt Paderborn, dass wir dieses Projekt so erfolgreich umsetzen können. Besonders wichtig ist mir dabei der Wald- und Naturlernpfad. Vor allem Schulklassen sollen hier die Möglichkeit erhalten, mehr über die Bedeutung heimischer Pflanzen zu erfahren“, betonte Karl-Heinz Rawert, der als stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Verbund-Volksbank OWL und als Vorstandsmitglied der Naturschutz-Stiftung Senne die Aktion maßgeblich mit initiiert hat.

Auf einer Grünfläche von 1,4 Hektar entsteht ein ökologisches Kleinod mit heimischen Obstsorten sowie robusten Baumarten und Sträuchern. Das neue Waldstück soll auch das angrenzende Areal rund um den Lippesee deutlich aufwerten und auch Tieren und Bodenpflanzen dort einen attraktiven Lebensraum bieten.