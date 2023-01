In Paderborn werden die Weihnachtsbäume abgeholt

In der zweiten und dritten Kalenderwoche des neuen Jahres holt der Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (ASP) ausgediente Weihnachtsbäume in der Stadt Paderborn kostenlos ab.

Von Montag, 9. Januar, bis Freitag, 20. Januar, werden alle haushaltsüblichen Weihnachtsbäume parallel zur Entsorgung der Bio- beziehungsweise Restabfalltonnen eingesammelt. Dafür gibt es für jede Straße einen festen Abfuhrtermin. Dieser richtet sich nach dem regulären Abfuhrtag sowie der Bezirksnummer und kann dem Abfallkalender entnommen werden. Die Abholtermine der Tannenbäume können auch straßengenau über die App mymuell.de und den Onlinekalender unter www.asp-paderborn.de abgerufen werden.

Am Tag der Abfuhr müssen die Bäume spätestens um 7 Uhr gut sichtbar am Straßenrand bereitliegen. Da die Bäume kompostiert werden, sollten diese von Lichterketten, Lametta und sonstiger Dekoration befreit und keinesfalls in Plastiktüten verpackt werden. Bäume, die größer als zwei Meter sind, sollten gekürzt werden, damit sie problemlos in die Entsorgungsfahrzeuge geladen werden können.

Auch bei Mehrfamilienhäusern, die ihre Abfälle über Container entsorgen, müssen die Tannenbäume am Abfuhrtag am Straßenrand bereitgelegt werden. Sonstige Grünabfälle wie zum Beispiel Tannen aus dem Garten werden in diesem Rahmen nicht mitgenommen.

Der ASP bittet um Verständnis, dass die Weihnachtsbaumabfuhr nur einmalig in der zweiten und dritten Kalenderwoche durchgeführt werden kann. Alternativ können Paderborner die ausgedienten Bäume kostenlos an den ASP-Recyclinghöfen An der Talle und Driburger Straße abgeben oder entsprechend klein geschnitten über die Biotonne entsorgen – auch hier gilt, dass der Baum vollständig abgeschmückt sein muss.

Bei Fragen zur Weihnachtsbaumabfuhr in Paderborn stehen die Mitarbeiter des ASP-Service-Centers unter Tel. 05251/88-11710 zur Verfügung.