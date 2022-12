Initiative „Neue Mobilität Paderborn“ ist am Flughafen präsent

Die Geschäftsstelle des als gemeinnützig anerkannten Vereins, der sich als bundesweiter Pionier für sozial gerechte, automatisierte Mobilität und nachhaltig erzeugte Energie in der Verbindung von Stadt und Land versteht, ist nach vorheriger Anmeldung hier erreichbar.

Als erstes Netzwerk in Deutschland strebt die „Neue Mobilität Paderborn“ mobile Teilhabe und Souveränität im ganzheitlichen Dreiklang von Mobilität, Energie und Digitalisierung an, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht. „Wir wollen uns zu einem international sichtbaren Umsetzungspionier entwickeln“, nennt Grienitz das Ziel des Vereins. Diesem gehören aktuell mehr als 30 Mitglieder aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kommunen an. Im Vorstand unter Vorsitz von Andreas Speith (Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG) und im Beirat unter Vorsitz des Bundestagsabgeordneten Dr. Carsten Linnemann sind überregional anerkannte Kompetenzträger aus den Bereichen Mobilität, Energie und Digitalisierung vertreten.

In den Partnerkommunen Altenbeken, Bad Driburg, Bad Lippspringe, Bad Wünnenberg, Borchen, Delbrück, Lichtenau, Nieheim, Salzkotten sowie im Kreis und der Stadt Paderborn sollen in den nächsten Jahren intelligente Mobilitätsangebote in Ergänzung zu herkömmlichen Lösungen entstehen.

Für die Entwicklung und Umsetzung mit innovativen Geschäftsmodellen kann die „Neue Mobilität Paderborn“ auf ein starkes Netzwerk bauen, zu dem auch der Flughafen Paderborn/Lippstadt zählt. „Wir freuen uns sehr über die Ansiedlung des Vereins an unserem Flughafen und wollen dazu beitragen, das Zusammenspiel der Verkehrsträger weiter zu optimieren“, erläutert Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser.

Weitere Informationen: www.nemo-paderborn.de