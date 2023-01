Inklusives Wohnprojekt entsteht in der Stadtheide

Paderborn

Der Spar- und Bauverein Paderborn und die Lebenshilfe starten ihr erstes gemeinsames Kooperationsprojekt in der Stadtheide. An der Ecke Anhalter Weg/Dr.-Rörig-Damm entstehen 23 neue Wohnungen. Elf Appartements werden an Menschen mit geistigen Behinderungen vermietet, um ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Die übrigen Wohnungen sollen im Rahmen des geförderten Wohnungsbaus angeboten werden. Der Spar- und Bauverein investiert rund 5 Millionen Euro.